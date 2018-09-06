Главаря влиятельной одесской группировки избил в бане чеченский бизнесмен

Одесский активист Марк Гордиенко, которого называют главарем одной из наиболее влиятельных группировок в городе, был избит в городской бане чеченским бизнесменом Халидом Мусаевым.

Конфликт произошел 4 сентября в VIP-зале банного комплекса Ark SPA Palace на площади 10 Апреля в Одессе. По словам Гордиенко, он обсуждал вопрос по «Агродолине», сообщает «Таймер Одесса».

«Этот чеченский джигит при персонале и камерах нанес мне семь ударов, а потом уже на выходе ещё два, в то время как охранники меня держали», – отметил Гордиенко.

Он пообещал отомстить Мусаеву.

В Сети появилось видео избиения Гордиенко. На записи видно, что Мусаев начинает бить собеседника, а тот ничем на это не отвечает и просто пытается уйти.

Между тем, одесский журналист Юрий Ткачев в Facebook назвал Гордиенко «одним из главарей наиболее влиятельной уличной группировки».