Депутат Рады съездил в Крым узнать, как его «вернуть»

Депутат Верховной рады Украины Евгений Балицкий отдохнул в Крыму, а заодно выяснил у местных жителей, почему они не хотят назад.

«Крымчане не пойдут к нам назад, чтобы их вернуть, мы должны здесь создать условия: мы должны перестать им отключать свет, перестать отключать газ и пугать их бандеровщиной», – цитирует «360» Балицкого, выступившего на телеканале NewsOne.

По его словам, на Украине хотят понять, почему страна потеряла 2,5 млн жителей. Поэтому он расспрашивал крымчан о том, почему они ходили в 2014 году на референдум, и как теперь живут.

«Почему из 600 СБУшников только 200 вернулись назад? Это СБУ! Почему десятки тысяч наших военных, милиционеров, судей, прокуроров... Они что все под пистолетом что ли пошли? Нет», – сказал он.

Внутри украинского общества, по словам Балицкого, нет понимания и примирения по ряду вопросов, в том числе и о смысле конфликта на востоке страны.

«Если мы не примирим свое внутри общество, люди с обоих сторон Донбасса будут с украинскими паспортами погибать», – посетовал он.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин сообщал, что из Украины ежегодно «выезжает примерно миллион украинцев», в том числе в Россию.

В конце августа украинские пограничники уничтожили документы человека, хотевшего переехать на постоянное место жительства в Крым.