У желавшего переехать в Россию украинца уничтожили документы

Пограничники задержали мужчину, пытавшегося незаконно попасть в Крым. На украинской границе у него уничтожили документы за желание жить в России, сообщили в погрануправлении полуострова.

«Поздним вечером 26 августа на берегу Перекопского залива в районе Турецкого вала пограничным нарядом выявлен гражданин Украины 1986 года рождения. Мужчина двигался со стороны сопредельного государства на территорию Российской Федерации в обход пункта пропуска «Армянск», – передает ТАСС сообщение погрануправления.

По словам задержанного, за несколько часов до пересечения российской границы он пытался законным способом попасть на полуостров через украинский пункт пропуска «Каланчак». Украинский пограничник, узнав, что тот намеревается переехать в Крым на постоянное место жительства, порвал его внутренний и заграничный украинские паспорта и отправил обратно.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации», он отпущен под личное поручительство родственников, под присмотром которых будет находиться до оформления российского гражданства.

Напомним, 13 августа украинку задержали при попытке ввоза в Крым неизвестного пистолета.