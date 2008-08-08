Полиция рассказала о действиях «отравителей Скрипалей» в Англии

В полиции Лондона рассказали о том, чем занимались в Великобритании со 2 по 4 марта подозреваемые в отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля. Там также призвали всех, кто видел этих людей в данный промежуток времени, сообщить об этом в правоохранительные органы.

Представитель полиции Лондона рассказал на брифинге, что подозреваемые в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию находились в Великобритании со 2 по 4 марта текущего года. Его слова приводит Би-би-си.

Напомним, ранее британцы сообщали, что предполагаемыми отравители – путешествовавшие по российским паспортам Александр Петров и Руслан Боширов в возрасте около 40 лет, якобы являющиеся сотрудниками ГРУ. Правда, в Лондоне уточнили, что не исключают, что это не настоящие имена, а псевдонимы подозреваемых.

Представитель полиции Лондона рассказал, что подозреваемые прибыли в аэропорт Гэтвик в Лондоне из Москвы рейсом «Аэрофлота» SU2588 в 15.00 2 марта. Оттуда они на поезде отправились в Лондон и прибыли на станцию Виктория около 17.00. Затем они поехали лондонским общественным транспортом на станцию Ватерлоо, где провели час – с 18.00 до 19.00. Оттуда они направились в гостиницу Сity Stay Hotel на Боу Роуд в восточном Лондоне, в которой проживали в течение двух ночей.

В субботу, 3 марта, в 11.45 подозреваемые прибыли на станцию Ватерлоо. Затем они на поезде поехали в Солсбери, прибыв туда в 14.25. По оценке лондонской полиции, целью поездки была разведка обстановки и никакой угрозы для окружающих предполагаемые отравители в тот день не представляли. Тем же путем они вернулись в Лондон, сев на поезд в 16.10 и через четыре часа приехав в отель.

В воскресенье, 4 марта, подозреваемые совершили ту же поездку – снова доехали на подземке до станции Ватерлоо и в 8.05 утра отправились в Солсбери, где оказались в 11.45. Камеры наружного наблюдения зафиксировали их в окрестностях дома Скрипалей. Лондонская полиция полагает, что они обработали дверную ручку «Новичком». Они покинули Солсбери и в 16.45 вернулись в Лондон. В 18.15 они сели в лондонскую подземку и отправились в аэропорт Хитроу. Оттуда рейсом «Аэрофлота» SU2585 они в 22.15 вылетели в Москву. У правоохранителей нет свидетельств, что они посещали Великобританию после этой даты.

Напомним, Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке близ торгового центра в Солсбери 4 марта 2018 года в 16.15 по Гринвичу.

Представитель лондонской полиции также призвал всех, кто видел подозреваемых в Великобритании со 2 по 4 марта, сообщить об этом полицейским.

В российском МИДе заявили, что имена и фотографии подозреваемых по делу Скрипалей ни о чем не говорят Москве. В Кремле указали на противоречивость информации.