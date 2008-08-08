Постпред России указал на странные моменты в обвинении Британии в адрес Москвы

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин назвал голословными обвинения в адрес Москвы в причастности к инцидентам в Солсбери и Эймсбери.

В эфире программы «60 минут» Шульгин напомнил, что во вторник ОЗХО опубликовало краткое содержание доклада по инциденту в Эймсбери.

«Округлое достаточно содержание доклада, но это не помешало британцам сразу же заявить, мол, что и требовалось доказать, – опять «Новичок», опять это Россия, дальше список набивших оскомину голословных обвинений в причастности России», – сказал Шульгин, передает РИА «Новости».

При этом он подчеркнул, что в самом докладе организации не упоминается название «Новичок», а также нет упоминания о стране происхождения химиката, примененного в Эймсбери и нет определения этого химического вещества в качестве боевого. Более того, специалисты даже не смогли сказать, является ли вещество, обнаруженное в Эймсбери, веществом из той же партии, из которой был использован химикат в Солсбери.

Шульгин добавил, что Лондон может контактировать с Россией по «делу Скрипалей» через Организацию по запрещению химического оружия, если не хочет делать это напрямую.

«Рассчитываем, что британские партнеры перестанут жонглировать приложениями Конвенции по своему усмотрению, вернутся в правовое поле, и мы с ними будем налаживать эти вопросы, как это и положено в Конвенции», – добавил он.

Накануне в британском МИД заявили, что ОЗХО якобы подтвердила выводы Британии о том, что при отравлениях в Эймсбери и Солсбери было использовано одно и то же вещество. Однако в ОЗХО не смогли подтвердить, что вещества, использованные при инцидентах в Эймсбери и Солсбери, были из одной партии.

Позже в среду британские прокуроры назвали россиян Александра Петрова и Руслана Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей. При этом Лондон не собирается требовать у Москвы выдачи россиян, подозреваемых в покушении на Скрипалей.