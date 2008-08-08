Роскосмос попытался запретить СМИ писать о дырке в «Союзе»

Роскосмосу не понравилось то, что СМИ пытаются понять, как в «Союзе» могла появиться дырка.

«Роскосмос просит воздержаться от публикации непроверенной информации, полученной от анонимных источников, по результатам работы комиссии по расследованию нештатной ситуации на борту «Союз МС-09», – говорится в сообщении, которое появилось на сайте ведомства.

«Работа комиссии будет завершена в середине сентября, выводы будут представлены в госкорпорацию «Роскосмос», тогда и будут определены меры по предотвращению подобных ситуаций», – заявляет пресс-служба.

В Роскосмосе, между тем, заявили, что ссылки на «так называемые источники в ракетно-космической отрасли, сообщающие «версии» расследования, – способ воздействия на работу представителей комиссии».

В заключении Роскосмос «рекомендует российским и иностранным СМИ воздержаться от публикации версий со ссылкой на анонимные источники до завершения работы комиссии».

Отметим, однако, что далеко не все источники анонимны. Например, одну из самых пугающих версий накануне озвучил депутат Госдумы Максим Сураев. Он предположил, что дырку в корабле «Союз МС-09» мог сделать космонавт, который очень захотел поскорее вернуться на Землю. «Все мы живые люди, все могут захотеть домой», – заметил он.

Из последний версий причины произошедшего, названной в среду, следует, что отверстие в корабле «Союз МС-09» появилось в цехе общей сборки в Королеве

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что дырка в «Союзе» выявила деградацию космической отрасли в России.