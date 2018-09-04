Депутаты из регионов России предложили сохранить местные льготы для пенсионеров

В парламентах восьми российских регионов депутаты предложили принять законопроекты, позволяющие сохранить льготы и меры соцподдержки для женщин с 55 лет и для мужчин с 60 лет.

В Верховном Совете Хакасии депутаты из фракции «Единой России» сегодня внесли законопроект, который даже после повышения пенсионного возраста позволит сохранить в регионе льготы и меры соцподдержки для женщин с 55 лет и для мужчин с 60 лет, сообщает АИС. В частности, речь идет о льготах по оплате проезда на транспорте общего пользования, льготах по транспортному налогу.

Депутатами парламента республики Северная Осетия фракции «Единая Россия» были предложены изменения в закон «О мерах социальной поддержки ветеранов». Поправками в законопроект предлагается сохранить все льготы для людей пенсионного возраста на прежнем уровне, сообщает пресс-служба реготделения партии.

Депутаты карельского парламента предложили сохранить «северные» льготы в виде дополнительных ежемесячных выплат гражданам, имеющим особые заслуги перед республикой в государственной, хозяйственной и общественной деятельности. Ожидается, что законопроект о сохранении региональных льгот будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета по здравоохранению и социальной политике 11 сентября, сообщает «Республика».

Руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в Государственном совете Удмуртии Анатолий Наумов заявил, что власти республики намерены после повышения пенсионного возраста сохранить на прежнем уровне региональные льготы, передает ТАСС.

«С 1 января 2019 года все меры социальной поддержки, предусмотренные по состоянию на 31 декабря 2018 года законодательством Удмуртской Республики, гражданам достигшим пенсионного возраста - а это в настоящее время 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, – будут предоставляться независимо от того, являются они пенсионерами или нет», – сказал он.

Депутаты законодательной думы Хабаровского края от фракции партии «Единая Россия» также внесли в региональный парламент пакет поправок в местное законодательство, касающихся сохранения льгот для пожилых людей. Изменения регионального законодательства будут рассмотрены в середине сентября.

Депутаты фракции партии «Единая Россия» внесли в законодательное собрание Забайкальского края законопроект о региональных пенсионных льготах. В случае принятия региональный закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что изменения, которые позволят распространить действующие крымские льготы на женщин до 1968 года рождения и мужчин до 1963 года рождения, будут внесены в законодательство республики.

«Президент России Владимир Путин предложил регионам принять меры дополнительной социальной поддержки граждан до их выхода на пенсию в связи с пенсионной реформой. Совет министров ведет работу по исполнению поручения главы государства.(...) Законопроект будет внесен на рассмотрение в Государственный совет Республики Крым до 10 сентября и рассмотрен на пленарном заседании 19 сентября», – цитирует «Интерфакс» Аксенова.

Кроме того, законопроект, вынесенный на рассмотрение депутатов парламента Архангельской области, предлагает сохранить меры социальной поддержки, ранее установленные для пенсионеров, в отношении северян старшего возраста, сообщает «Регион 29». Для Архангельской области право на их получение наступает для мужчин с 55 лет, для женщин – с 50 лет.