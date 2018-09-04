Шохин заявил об опасности жесткого наказания за увольнение в предпенсионном возрасте

Если будет введена чрезмерно жесткая ответственность для работодателей за увольнение сотрудников в предпенсионном возрасте, это приведет к увольнению работников, которые не достигли этого возраста, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, РСПП предлагает вместо этого снизить тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для граждан предпенсионного возраста, а также социальные взносы в 1,5-2 раза, передает «Интерфакс».

Напомним, президент России Владимир Путин в телеобращении предложил считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию: то есть с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин.

При этом предполагается, что за увольнение людей в предпенсионном возрасте работодателей будут наказывать.