Предложено сократить размер взносов в ПФР для предпенсионеров

Российский союз промышленников и предпринимателей предложил сократить отчисления за предпенсионеров в Пенсионный фонд.

Сократить взносы предлагается в полтора – два раза, передает ТАСС со ссылкой на главу РСПП Александра Шохина.

Напомним, президент России Владимир Путин в телеобращении к гражданам предложил считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию – с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

Для этих категорий предложено сохранить действующие федеральные и региональные льготы, увеличить размер пособий по безработице, а также установить запрет на увольнение этих людей.

Вице-премьер Татьяна Голикова подсчитала расходы на налоговые льготы для людей предпенсионного возраста. В регионах начали работать над законопроектами, направленными на сохранение пенсионных льгот.