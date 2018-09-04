Известного татарстанского священника запретили в служении

Епископ Чистопольский и Нижнекамский Пармен запретил в служении протоиерея Владимира Головина в связи с продолжением деятельности, вносящей соблазн в жизнь церкви.

«Настоящим вы запрещаетесь в служении без права совершения каких-либо священнодействий, преподания благословения, ношения рясы и наперсного креста сроком на 3 месяца с 3 сентября 2018 года в связи с неисполнением распоряжения правящего архиерея №120 от 24 августа 2018 года и продолжением деятельности, вносящей соблазн в жизнь Церкви», – говорится в указе епископа

Вопрос о дальнейшем служении будет решаться по истечении этого срока. В случае «упорной нераскаянности» или нарушения условий распоряжения может быть поставлен вопрос о лишении священного сана.

В конце августа Чистопольское епархиальное управление сообщало о том, что деятельность клирика Владимира Головина не соответствует Священному Преданию и направлена на продвижение придуманной священником «молитвы по соглашению с Болгаром». Это, считают в епархии, может быть сложной финансовой инициативой, замкнутой на членов семьи священника и его ближайших последователей.

Также сообщалось, что в своих выступлениях Головин допускает высказывания, «граничащие с кощунством и глумлением над Христом» и консультирует женщин о выборе белья.