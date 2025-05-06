Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.2 комментария
Песков сообщил о подготовке Путина к «марафону двусторонних встреч»
Президент России Владимир Путин занимается подготовкой к встречам с зарубежными лидерами, которые приедут на празднование юбилея Победы в столицу.
Путин продолжает активную подготовку к серии встреч с иностранными гостями, которые посетят Москву по случаю 80-летия Победы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что «глава государства активно готовится к марафону двусторонних встреч, переговоров, официальных форматов, который предстоит в следующие четверо суток». Подробностей о программе визитов и составе иностранных делегаций пока не приводится.
Ранее Песков сообщил, что Путин проводит подготовку к напряженному графику международных встреч в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.