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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы показывает не-изоляцию России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. Мы не варимся в своем соку, у нас есть партнеры по всему миру – и мы ими дорожим. И с удовольствием разделим с ними наш священный день.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прозападная идеология несовместима с памятью о Победе

    То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

    2 комментария
    5 мая 2025, 12:59 • Новости дня

    Песков заявил о напряженной рабочей неделе у Путина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин проводит подготовку к напряженному графику международных встреч в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Предстоит напряженная рабочая неделя, особенно вторая половина этой недели. Сегодня и завтра президент готовится к этим напряженным дням», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он отметил, что у главы государства ожидается множество двусторонних встреч, включая официальные визиты, сам День Победы и множество иностранных гостей.

    Ранее сообщалось, что Путин планирует принять участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, и устроить прием для гостей парада в столице.

    4 мая 2025, 15:00 • Новости дня
    Путин сделал предупреждение по-немецки, чтобы его услышали

    Путин по-немецки высказался о попытках унизить Шредера и аплодисментах нацисту

    Путин сделал предупреждение по-немецки, чтобы его услышали
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин прокомментировал попытки западных политиков дистанцироваться от бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, напомнив о скандальных аплодисментах канадских парламентариев нацисту Ярославу Хунке.

    Путин дал интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», в котором высказался о попытках западных политиков унизить Шредера. Отвечая на вопрос о том, что экс-канцлера ФРГ на официальных мероприятиях старались отсадить подальше, чтобы он не оказывался в одном кадре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, Путин вспомнил, что канадский парламент устроил овацию 98-летнему украинскому нацисту Ярославу Хунке (Гуньке), передает ТАСС.

    «И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки: чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Роту (спикеру канадского парламента), который симпатизирует нацистам», – сказал президент на немецком языке.

    «В Германии много порядочных людей. И уверен, многие это услышат», – подчеркнул он.

    Ранее Путин объяснил, почему национализм отличается от патриотизма и опасен для общества. Президент отметил: «Национализм – это первая стадия к нацизму, это первый шаг. Потому что национализм основан не просто на любви к представителям своего этноса, а на ненависти к другим».

    Напомним, 22 сентября 2023 года парламент Канады вместе с прибывшим президентом Украины Владимиром Зеленским стоя аплодировали 98-летнему украинскому националисту Ярославу Гуньке. Позже Путин назвал отвратительным чествование в канадском парламенте Хунки, служившего в дивизии СС «Галиция» («Галичина») во время Второй мировой войны.

    В 2024 году экс-канцлер Германии Шредер заявил о верной дружбе с президентом Владимиром Путиным.

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    4 мая 2025, 14:48 • Новости дня
    Путин поделился размышлениями о будущем преемнике

    Путин заявил о постоянных мыслях о будущем преемнике

    Путин поделился размышлениями о будущем преемнике
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин рассказал, что регулярно задумывается о том, кто мог бы занять высший государственный пост страны.

    В фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» президенту задали вопрос о том, думает ли он о будущем России и о том, кто может занять его место. Путин ответил, что всегда размышляет на эту тему и следит за потенциальными кандидатами, оценивая их возможности. «Я всегда об этом думаю», – уточнил Путин, передает ТАСС.


    По словам главы государства, он не считает свой голос решающим и напомнил о существовании предвыборных технологий и административного ресурса. При этом Путин подчеркнул: «В конечном счете выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями».

    «Поэтому, когда я думаю об этом, а я думаю об этом постоянно, конечно, я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько человек, чтобы у людей выбор был, который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны», – заявил Путин.

    Ранее Путин заявил, что несмотря на долгий срок у власти, сохраняет связь с гражданами страны и не считает себя вершителем судеб. Кроме того, президент РФ заявил, что Россия без традиционных ценностей утратит свою идентичность.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    4 мая 2025, 14:26 • Новости дня
    Путин заявил о попытке Запада спровоцировать Россию ракетами НАТО
    Путин заявил о попытке Запада спровоцировать Россию ракетами НАТО
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1» заявил, что удары ракет НАТО по российской территории рассматривались как попытка спровоцировать Москву на ошибочные ответные действия.

    Запад, атакуя Россию ракетами Североатлантического альянса, стремился спровоцировать Москву и подтолкнуть к ошибочным действиям, заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

    «Нас и хотели, вы же правильно сказали, нас хотели спровоцировать. Хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. Ну и не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. И надеюсь, и не потребуется», – ответил президент.

    Ранее Путин в интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1» заявил, что в 2014 году Россия не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом.

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    4 мая 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин назвал причину начала СВО

    Путин: Непризнание Западом суверенитета России привело к СВО

    Путин назвал причину начала СВО
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России привело к проведению спецоперации на Украине, заявил президент Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

    Путин заявил, что после распада Советского Союза западные страны решили, что Россия ослабла, и стремились разделить ее еще на четыре-пять частей. Глава государства напомнил о своей мюнхенской речи 2007 года, в которой он сказал: «Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще», передает ТАСС.

    Российский лидер отметил, что пытался донести эту мысль до западных партнеров, надеясь, что они изменят отношение к России, однако это не было услышано.

    «То есть услышали это все, только не отреагировали должным образом. В конечном итоге это и привело к сегодняшним трагическим событиям на украинском направлении», – указал он.

    В воскресенье Путин заявил, что у России достаточно сил и средств для доведения начатой в 2022 году специальной военной операции до логического завершения. Ранее глава государства заявил, что в 2014 году Россия не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом.

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    5 мая 2025, 05:25 • Новости дня
    Трамп допустил встречу с Путиным в Саудовской Аравии в мае

    Трамп заявил о возможности переговоров с Путиным в мае в Эр-Рияде

    Трамп допустил встречу с Путиным в Саудовской Аравии в мае
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент отметил, что рассматривает возможность встречи с российским лидером во время своего визита в Саудовскую Аравию в мае.

    Дональд Трамп сообщил журналистам на Южной лужайке Белого дома, что не исключает проведение переговоров с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, передает ТАСС. Глава США подчеркнул, что пока не принимал окончательного решения и этот вопрос еще предстоит обсудить.

    Трамп также добавил, что в ближайшее время намерен отправиться с визитом в Саудовскую Аравию. Пресс-служба Госдепартамента США ранее заявляла о необходимости диалога между лидерами России и США для урегулирования кризиса на Украине.

    В марте состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом, в ходе которого обсуждались вопросы прекращения огня на Украине и отказа от ударов по энергетической инфраструктуре. Российский лидер выразил согласие с предложением американского президента о взаимном отказе сторон от атак по важным объектам энергетики.

    Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможную встречу, указал в интервью CBS, что президенты сами определяют время и место переговоров. Ранее Трамп признавал, что встреча с Путиным возможна после майского визита на Ближний Восток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп рассказал, что европейские лидеры просили его наладить контакт с Владимиром Путиным для разрешения конфликта на Украине, Дональд Трамп также допустил возможность выхода США из переговоров по украинскому урегулированию из-за отсутствия прогресса, а ранее он сообщил, что Владимир Путин подвергался неоправданному давлению со стороны США из-за расследований о связях американского президента с Россией.

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    4 мая 2025, 14:35 • Новости дня
    Путин: У России достаточно сил для доведения СВО до логического завершения
    Путин: У России достаточно сил для доведения СВО до логического завершения
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    У России достаточно сил и средств для доведения начатой в 2022 году специальной военной операции до логического завершения, заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1».

    «У нас достаточно сил, средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом», – подчеркнул президент, передает ТАСС.

    Путин также добавил, что реакция российского общества на проведение спецоперации оказалась именно такой, какой он ожидал. «Конечно, опасность большая другого развития событий и другого состояния общества была. И в этом смысле риск, конечно, был большой. Но в целом я именно надеялся, именно надеялся на то, что реакция общества будет именно такой», – сказал глава государства.

    По его словам, в процессе спецоперации каждый гражданин осознал свою ответственность за судьбу страны и своей семьи.

    Путин заявил, что «глубинное государство – это он», имея в виду каждого гражданина, который понимает, что от него зависят нынешний и будущий день России. Президент провел аналогию с Великой Отечественной войной, отметив: «Велика страна Россия, отступать некуда, за нами Москва».

    Ранее Путин заявил, что в 2014 году Россия не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом.

    Кроме того, Путин заявил, что россияне являются нацией победителей.

    В среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что России повезло, что ее президентом является Владимир Путин, все его решения по спецоперации на Украине являются верными, а россиянам нужно добиться победы.

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    4 мая 2025, 15:38 • Новости дня
    Путин рассказал о семейном ленинградском деликатесе

    Путин назвал маринованную корюшку ленинградским деликатесом своей семьи

    Путин рассказал о семейном ленинградском деликатесе
    @ DPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава государства Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1» рассказал о предпочтениях своего отца в кулинарии.

    Зарубин в ходе разговора с президентом вспомнил, что находил информацию про вкусный студень, который готовил отец Путина. «Он вообще любил покашеварить немножко – студень делал, корюшку мариновал. Это такой питерский деликатес, ленинградский», – рассказал глава государства, передает ТАСС.

    Помимо этого, во время съемок Путин угостил творческую группу клюквой с медом. Президент вынес из кухни чашку с ягодами, предложив Зарубину и коллегам попробовать: «Это просто клюква. Чуть-чуть меда добавил», – отметил он, пишет РИА «Новости».

    В воскресенье Путин рассказал, что вечерами предпочитает управляться на кухне сам, но старается не ужинать поздно. Глава государства ранее показал содержимое холодильника и стола в кремлевской квартире.

    Напомним, российский лидер провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера.

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    4 мая 2025, 17:17 • Новости дня
    Зарубин рассказал подробности съемок фильма о Путине

    Зарубин: Съемки фильма о Путине проходили поздней ночью

    Tекст: Дарья Григоренко

    Один из авторов нового фильма о президенте России Владимире Путине, журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин рассказал о процессе съемок документального фильма о лидере России.

    Зарубин рассказал о подробностях ночного интервью с Владимиром Путиным, которое завершилось только в половине третьего ночи. По его словам, президент сам предлагал продолжать разговор, если у журналистов оставались вопросы, и проявил открытость к любым, даже сложным темам, передает РИА «Новости».

    Журналист отметил: «Где-то уже в 2.15 ночи я первый раз сказал, что спасибо большое, Владимир Владимирович, все-таки уже ночь, мы, наверное, больше не будем задавать вопросов. Он сказал: «Нет, задавайте вопросы и дальше, если они есть»». По его словам, беседа продолжалась еще некоторое время после этого, несмотря на поздний час.

    Съемочная группа поздно ночью также побывала в кремлевской квартире Путина, где президент показал библиотеку, несколько жилых комнат и домашнюю церковь. Однако обсуждать личные вопросы Путин предпочел в другой части резиденции, предложив переместиться для подобных разговоров.

    «Когда я увидел домашнюю часовню, то, конечно, первая реакция журналистская – расспросить прямо здесь и сейчас о том, по каким поводам здесь бывает президент, когда он здесь был. Но президент сразу сказал, что давайте здесь говорить не будем и, если есть вопросы, перейдем в другое помещение», – отметил Зарубин.

    Журналисты также наблюдали за насыщенным рабочим днем главы государства, попав к нему в кабинет только в 1:40 ночи. Самой сложной задачей при создании фильма Зарубин назвал необходимость охватить ключевые события последних 25 лет, акцентируя внимание на последних, наиболее трудных годах.

    Напомним, российский лидер провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера. Путин показал свою личную гардеробную и библиотеку с домашним кинотеатром.

    Глава государства также показал спортзал и рассказал, что ежедневно занимается спортом по полтора часа в оборудованном спортзале своей кремлевской квартиры, предпочитая утренние тренировки и плавание.

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    4 мая 2025, 14:35 • Новости дня
    Путин спрогнозировал, что будет в мировых отношениях через 25 лет

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин предсказал усиление Азиатско-Тихоокеанского региона и снижение влияния развитых стран в течение следующих 25 лет.

    Путин озвучил свой прогноз в документальном фильме телеканала «Россия», сообщает ТАСС.

    По его оценке, экономическая и политическая мощь Азиатско-Тихоокеанского региона будет расти, а значение так называемых развитых стран продолжит снижаться.

    Путин сообщил, что еще в начале двухтысячных годов появились первые признаки смещения центра экономического роста в сторону АТР. Он подчеркнул: «На 100% никогда нельзя прогнозировать, особенно в таких вопросах. Но эта тенденция-то сохраняется».

    «И тенденция сохраняется, она даже нарастает. Будет и дальше уменьшаться доля [Группы семи] в мировой экономике, а значит, и в мировых делах. Это очень тесно между собой связано: экономика и политика, сфера безопасности. 25 лет – это очень маленький период. Поэтому я уверен, что в ближайшие 25 лет точно так и будет, как я говорил», – добавил Путин.

    Ранее Путин отметил, что не ожидал столь уверенного ответа России на экономические вызовы после начала спецоперации на Украине, подчеркнув глубину зависимости страны от внешних факторов.

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    4 мая 2025, 15:37 • Новости дня
    Путин рассказал о целях реформ Петра I для России

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что император Петр I, вводя в России западные стандарты в ряд сфер жизни и промышленности, хотел не просто копировать западный уклад, а развивать лучшие практики и двигаться вперед на собственной базе.

    Глава государства заявил об этом в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия», передает РИА «Новости».

    «Я уверен, что Петр I не хотел, чтобы мы только копировали все, что есть лучшее. Как я понимаю, мы должны были брать лучшее, а потом на собственной базе двигаться вперед, чтобы сделать еще лучше», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин заявил, что несмотря на долгий срок у власти, сохраняет связь с гражданами страны и не считает себя вершителем судеб.


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    4 мая 2025, 16:16 • Новости дня
    Путин показал гардеробную и библиотеку с домашним кинотеатром

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин показал свою личную гардеробную и библиотеку с домашним кинотеатром.

    Фрагменты домашней обстановки президента России Владимира Путина были впервые показаны в фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия». В одном из эпизодов Путин провел съемочную группу по своей гардеробной, где, указывая на вешалки, отметил: «Все (рубашки – прим. ВЗГЛЯД) здесь», передает РИА «Новости».

    Затем глава государства провел журналистов в личную библиотеку. Путин уточнил, что, помимо этой, существует и кремлевская библиотека, где хранятся подарки и шевроны, врученные ему. Авторы фильма также остановились на домашнем кинотеатре – президент продемонстрировал механизм экрана, сказав: «Экран опускается просто».

    Ранее Путин рассказал, что ежедневно занимается спортом по полтора часа в оборудованном спортзале своей кремлевской квартиры, предпочитая утренние тренировки и плавание.

    Напомним, российский лидер провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера.

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    4 мая 2025, 14:50 • Новости дня
    Путин усомнился в актуальности названия «Большая семерка» для G7

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сравнил показатели G7 и БРИКС, отметив, что страны БРИКС уже обогнали G7 по доле в мировой экономике.

    Об этом Путин заявил в документальном фильме телеканала «Россия», передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что выражение «Большая семерка» уже не отражает реального положения дел, поскольку страны БРИКС по паритету покупательной способности обошли G7.

    «Посмотрите, какова была доля стран так называемой Большой семерки. Сейчас непонятно уже, почему она большая. И какова была доля стран БРИКС. Страны БРИКС по паритету покупательной способности уже обошли страны «Семерки». И тенденция сохраняется, она даже нарастает», – отметил глава российского государства.

    В настоящее время доля G7 в мировой экономике по паритету покупательной способности составляет около 30%, тогда как доля БРИКС превышает 36%. В 1992 году доля «Семерки» достигала 45,5% мирового ВВП, а на будущие страны БРИКС приходилось только 16,7%.

    Ранее Путин предсказал усиление Азиатско-Тихоокеанского региона и снижение влияния развитых стран в течение следующих 25 лет.

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    4 мая 2025, 15:13 • Новости дня
    Путин назвал себя удачливым человеком спустя 34 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в фильме о 25-летии работы в Кремле прокомментировал, как изменилось его восприятие удачливости за годы службы.

    В рамках документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия» президенту напомнили интервью 1991 года, когда он занимал пост помощника у бывшего мэра Петербурга, передает РИА «Новости». Тогда он заявил, что считает себя «в принципе, удачливым человеком».

    В ответ на вопрос, считает ли он себя по-прежнему удачливым, Путин ответил: «Я давал это интервью в мэрии Петербурга, да? А сейчас я даю интервью в Кремле».

    Ранее Путин рассказал, что регулярно задумывается о том, кто мог бы занять высший государственный пост страны.

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    4 мая 2025, 15:45 • Новости дня
    Путин объяснил причины развития отношений России с Китаем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин заявил, что стремление укрепить отношения с Китаем появилось еще в начале его президентства, когда Азия стала центром глобального экономического роста.

    Президент России Владимир Путин подробно объяснил, почему в начале своего президентского срока сделал ставку на развитие отношений с Китаем, сообщает ТАСС. По его словам, уже тогда были заметны признаки смещения центра мирового экономического роста в Азиатско-Тихоокеанский регион, что подтолкнуло Москву к укреплению связей с Пекином.

    Путин подчеркнул, что Россия и Китай являются соседями, а добрососедские отношения должны способствовать развитию обеих стран. «И так постепенно, кирпичик за кирпичиком, мы не построили новую Китайскую стену, а построили такой общий фундамент наших отношений», – заявил президент в фильме телеканала «Россия».

    Он отметил, что партнерство с Китаем особенно важно в условиях роста глобальной турбулентности и помогает укреплять стабильность во всем мире. Путин признал, что 25 лет назад было сложно предсказать качество будущих отношений, однако ныне они имеют стратегический и глубинный характер, а государственные интересы совпадают.

    Российский лидер также добавил, что на момент начала сближения с Китаем отношения России с западными странами оставались ровными, Москва даже получала значительную гуманитарную помощь с Запада, за что, по его словам, всегда должна сохраняться благодарность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, где он примет участие в праздновании 80-летия Победы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что визит состоится в столице России, а также Кремль объявил о насыщенном графике мероприятий президента России Владимира Путина на 9 мая.

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    4 мая 2025, 14:00 • Новости дня
    Путин признался, что заканчивает работать далеко за полночь

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин поделился подробностями своего плотного графика и быта, отметив, что часто ночует в кремлевской квартире из-за большой загрузки.

    О подробностях рабочего дня президента рассказал документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1». В день съемки, в ночь на 27 марта, президент завершил работу только в 01:35 по московскому времени, после пяти публичных и 35 непубличных встреч. «Я еще не закончил», – с улыбкой заметил Путин, направляясь в свою кремлевскую квартиру, передает ТАСС.

    «У меня там есть кое-какие вопросы еще. Ну, мелочи», – добавил Путин, направляясь в свою кремлевскую квартиру. «Как видите, до нее недалеко [от рабочего кабинета], – обратил внимание президент. – Так, чтобы далеко не уходить».

    Президент отметил, что рабочая нагрузка очень велика и часто приходится жертвовать временем с близкими. «Есть свои минусы, связанные с такими, бытовыми [моментами], загрузкой. Можно прямо сказать – перегрузкой», – признался глава государства. Однако, по его словам, «есть и вещи, которые это все компенсируют».

    Путин также показал журналистам свою кремлевскую квартиру, где, как он признался, «последние три года в основном» ночует. Репортеры обратили внимание на рояль в комнате. На вопрос, часто ли он играет, президент ответил: «Очень редко», отметив, что из-за плотного графика не всегда удается поддерживать музыкальные навыки.

    Напомним, 1 мая Владимир Путин лично провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера.

    Ранее Путин признался, что мало спит, и посоветовал не брать с него пример. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также рассказал, что российский лидер является абсолютным трудоголиком, поскольку его рабочий день заканчивается далеко за полночь, а рано утром он уже на связи.

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    Европейцы, кажется, делают все, чтобы скрыть реальную причину энергетического кризиса, который 28 апреля мгновенно погрузил во тьму несколько стран Европы. Как энергосистема могла за пять секунд потерять 10-15 ГВт энергии? Эксперты уверены: что бы ни стало спусковым крючком, глобально это произошло из-за высокой доли зеленой энергетики и отказа от традиционной. То, что произошло в ЕС, напоминает блэкаут в Техасе в 2021 году. Подробности

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    Современная «Нормандия – Неман» привела Францию в ярость

    Участие французского подразделения в спецоперации на стороне России возмутило военное сообщество Пятой республики. Особой критике сограждан подвергли за использование словосочетания «Нормандия – Неман» в качестве наименования подразделения. Это название носила группа французских летчиков времен Второй мировой и, по мнению Парижа, союзники Москвы якобы не заслуживают его использования. Подробности

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    «Звучит команда «33 попугая» – и все знают, куда бить»

    Бывший гражданин Украины и инженер Запорожской АЭС, а теперь ветеран СВО Сергей Тарасюк рассказал газете ВЗГЛЯД, когда в Энергодаре ждали «вежливых людей», как участвовал в боях под Крынками и Работино, а также какое значение для боевых действий имеет штабная работа. Подробности

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    Выборы в Румынии подрывают политическую уловку Евросоюза

    «Румыния, которая граничит с Украиной, отклонится от своего прозападного пути». Такие прогнозы уже звучат в западной прессе по итогам прошедшего в Румынии первого тура выборов президента страны. Насколько обоснованы подобные оценки и что означает победа крайне правого политика Джордже Симиона и для ЕС, и для Украины, и для России? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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