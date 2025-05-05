«Международная» составляющая празднования Дня Победы достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. Мы не варимся в своем соку, у нас есть партнеры по всему миру – и мы ими дорожим. И с удовольствием разделим с ними наш священный день.0 комментариев
Песков заявил о напряженной рабочей неделе у Путина
Президент Владимир Путин проводит подготовку к напряженному графику международных встреч в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Предстоит напряженная рабочая неделя, особенно вторая половина этой недели. Сегодня и завтра президент готовится к этим напряженным дням», – цитирует Пескова ТАСС.
Он отметил, что у главы государства ожидается множество двусторонних встреч, включая официальные визиты, сам День Победы и множество иностранных гостей.
Ранее сообщалось, что Путин планирует принять участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, и устроить прием для гостей парада в столице.