Песков заявил о неизменности приоритетов России при любых ценах на нефть

Tекст: Ольга Иванова

Цены на нефть не оказывают влияния на отношение России к своим национальным интересам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он подчеркнул: «В любом случае цены на нефть не могут быть тем фактором, который может повлиять на отношение России к ее национальным интересам. Национальные интересы России превыше всего, превыше всех цен на нефть».

Песков также отметил, что Россия продолжает активно работать в формате ОПЕК+ для поддержания цен на нефть на оптимальном уровне. По его словам, международная цена на нефть является важным фактором для российского бюджета и экономики в целом, однако чрезмерно высокие или низкие значения пагубно сказываются на мировой экономике.

Он добавил, что эта работа остается актуальной, и Россия внимательно следит за изменениями на нефтяном рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть снижались на 3-4% и стоимость барреля марки Brent впервые с начала апреля опускалась ниже 59 долларов. Россия не попала в список стран, против которых США ввели высокие пошлины, однако негативные ожидания глобального кризиса и действия ОПЕК уже давят на стоимость российской нефти Urals, которая стремится к 50 долларам за баррель при заложенных в бюджете почти 70.