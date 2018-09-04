На жителя Новокузнецка завели дело за репост клипа группы «Красная плесень»

Полиция Новокузнецка конфисковали у местного жителя Олега Астафьева компьютер из-за видеоролика группы «Красная плесень», который он добавил на свою страницу «ВКонтакте».

В понедельник к мужчине пришли домой полицейские и вежливо попросили его проехать с ними на автобусе в отдел полиции «Центральный», сообщает Medialeaks. По словам Астафьева, стражи правопорядка забрали у него компьютер и устроили осмотр квартиры.

Полицейские заявили мужчине, что в размещенном им видео на песню «Гимн панков» содержится пропаганда фашизма и демонстрация нацистской символики. Вместе с тем, сюжет клипа высмеивает фашистскую идеологию.

Сотрудники полиции внимательно осмотрели квартиру и сделали несколько фотографий, после чего забрали к себе компьютер, чтобы проверить его на наличие других экстремистских материалов.

«Полностью зафотали мою квартиру. Сфотали меня вместе с понятыми на фоне компьютера и моей двери. Сказали, что комп будет у них в лучшем случае неделю. Но, мол, ты сам понимаешь, дел много, эксперты постоянно заняты», – рассказал Астафьев.

По его словам, в полиции сообщили, что он стал фигурантом административного дела.

После случившегося Астафьев в соцсетях рассказал о ситуации лидеру группы «Красная плесень» Илье Нарежному. Житель Новокузнецка отметил, что попросил у музыканта информационной поддержки. Музыкант сначала заявил, что видео не является официальным клипом команды, хотя этот клип размещен на их YouTube-канале. Однако лидер группы все же пообещал парню, что они «будут разбираться» с ситуацией.

В августе суд начал рассмотрение дела жителя Петербурга, опубликовавшего анекдот в соцсети.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о подобных уголовных делах.