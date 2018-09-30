В одном из лагерей беженцев в Греции произошли беспорядки

В результате столкновений между беженцами, возникшими в пятницу в миграционном центре в Малакасе, севернее Афин, был убит гражданин Сирии, еще восемь человек пострадали, сообщает iefimerida.gr.

Столкновения между группами сирийцев и афганцев начались в пятницу, передает РИА «Новости».

В ходе конфликта был жестоко избит 31-летний сириец, который позже скончался, еще восемь человек были ранены и госпитализированы.

Сейчас полиция проводит расследование, чтобы найти виновных. Причина конфликта пока неизвестна.

Напомним, в августе прошлого года страны ЕС начали возвращать в Грецию беженцев, ранее обращавшихся за предоставлением убежища к Афинам после въезда на территорию Евросоюза.