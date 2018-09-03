Социологи назвали Светлану Орлову фаворитом выборов во Владимирской области

Губернаторские выборы во Владимирской области, вне зависимости от сценария кампании, выиграет действующий глава региона Светлана Орлова. Это следует из данных опроса фонда «Общественное мнение», сообщил политолог Глеб Кузнецов.

Глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) глава экспертного совета Глеб Кузнецов в ходе круглого стола, состоявшегося в стенах института в понедельник, заявил, что Светлана Орлова проделала в Владимирской области большую работу, но у нее возник «конфликт с местными олигархическими группами».

Кузнецов отметил, что главной чертой образа губернатора, сложившегося в массовом сознании, явилась мощная поддержка на федеральном уровне, которой она пользуется.

«Никакие информационные атаки, из числа тех, что предпринимались против Орловой воюющими с нею местными олигархами, не были способны замылить этого факта. Если в область практически каждую неделю едут федеральные ньюсмейкеры – министры, вице-премьеры и главы госкорпораций – с этим ничего не поделаешь. Особенно актуализируется эта тема летом – во время работы кремлевского форума «Территория смыслов на Клязьме». В этот период визиты политиков в область превращаются из еженедельных в ежедневные.

Как бы люди не относились к Орловой, они видят, что вместе с ней в область пришли федеральные деньги. Финансирование области из Москвы за последние четыре года увеличилось на треть. Этот факт не мог остаться незамеченным владимирским избирателем», – цитирует Кузнецова РАПСИ.

Окончательную точку, по его словам, поставил визит Орловой к президенту Владимиру Путину, который принял решение о выделении полутора миллиардов на строительство перинатального центра.

«Можно сказать, что люди голосуют не за имидж Орловой, а за реальные изменения, которые они наблюдают своими глазами. Это победа правого полушария над левым, разума над эмоциями. Победа «стало» над «было»», – сказал заместитель директора Владимирского филиала РАНХиГС, кандидат наук Александр Илларионов.

Напомним, выборы во Владимирской области состоятся в единый день голосования 9 сентября. Губернатора выбирают вместе с местным Законодательным собранием.

Как следует из опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), за список «Единой России», который возглавляет Светлана Орлова, проголосуют 30% избирателей. ЛДПР получит 13%, КПРФ – 9%, «Справедливая Россия» – 2%, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость – 1%, «Яблоко» – 1%, Коммунистическая партия социальной справедливости – 0%. 2% опрошенных пообещали испортить бюллетень, 15% не пойдут на выборы, 28% затруднились ответить.

Итоги опроса опубликованы в понедельник на сайте ФОМ. Источник данных: опрос жителей восьми субъектов РФ 18 лет и старше в режиме face-to-face. 27–31 августа 2018 года. В Забайкальском крае 800 респондентов, статистическая погрешность не превышает 4,6%. В остальных семи регионах по 1000 респондентов, статистическая погрешность не превышает 4,2%.