Нефть подешевела на фоне роста добычи ОПЕК и США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром идут вниз на фоне роста добычи сырья в США и странах ОПЕК.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,14%, составив 77,53 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 0,19% – до 69,67 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

По данным августовского доклада ОПЕК, страны-участницы картеля в июле увеличили добычу нефти на 40,7 тыс. баррелей в сутки – до 32,323 млн баррелей в сутки, а в августе добыча ОПЕК выросла до максимума 2018 года в 32,79 млн баррелей в сутки. Рост обусловлен более активной добычей ливийской нефти.

В США добыча нефти в июне достигла нового рекордного значения– 10,674 млн баррелей в сутки, что на 2,2% больше, чем месяцем ранее, сообщило управление энергетической информации минэнерго страны.