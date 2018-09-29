Минобороны Великобритании рассказало о «величайшем моменте» в истории

«Величайшим моментом» в военной истории Великобритании стало первое приземление истребителей F-35B на палубу корабля HMS Queen Elizabeth («Королева Елизавета»), сообщили в минобороны страны.

«Историческая первая посадка на палубу HMS Queen Elizabeth – величайший момент в военной истории нашей страны, которой мы так гордимся. Это свидетельствует о решимости Великобритании к поддержанию мира и предотвращению войны», – цитирует РИА «Новости» министра обороны Гэвина Уильямсона.

По его словам, это также является демонстрацией «возрождения силы» страны, которая может наносить удары с моря в любой точке мира.

Авианосец HMS Queen Elizabeth – самый крупный военный корабль, построенный в Великобритании. Он был введен в эксплуатацию в декабре 2017 года.

В начале сентября нескольких моряков с британского авианосца HMS Queen Elizabeth задержали в состоянии алкогольного опьянения во Флориде.

Ранее сообщалось, что HMS Queen Elizabeth направился в первый поход к берегам США для летных испытаний с участием американских истребителей F-35.

Британская газета Daily Mail писала, что армия страны бедна и страдает от нехватки финансирования, поэтому не готова противостоять России в случае потенциального конфликта.