Британцы озаботились «бедностью» своей армии

Британская армия бедна и страдает от нехватки финансирования, в связи с чем не готова противостоять России в случае потенциального конфликта, пишет Daily Mail.

Когда в начале года премьер Тереза Мэй отдала приказ совершить авиаудары по сирийским позициям, Великобритания не отправила к Сирии ни одной единицы военной техники, несмотря на новость в СМИ о выдвижении туда подлодок, приводит RT текст статьи Daily Mail.

В первую очередь это вызвано отсутствием соответствующей возможности – у Великобритании просто не оказалось необходимых средств из-за «беспощадных» многолетних сокращений оборонного бюджета. Теперь ВС Британии едва справляются с выполнением ежедневных обязанностями по защите страны и коллективными обязанностями в НАТО, пишет издание.

Основной проблемой называется вопрос поддержания военной техники в надлежащем состоянии. У Британии не осталось достаточного количества военных кораблей, самолетов, танков и даже солдат, пишет Daily Mail. Более того, хотя не так давно армия насчитывала 160 тыс. солдат, сейчас власти рассматривают возможность сократить их число до 50 тыс. солдат. Тогда ВС Британии будут вдвое меньше французских, уступят итальянской армии, испанской и даже немецкой.

Сейчас батальон из 800 британских солдат и 10 танков «Челленджер» находятся на базе НАТО в Эстонии, напоминает издание, добавляя, что это важная составляющая «защиты» от потенциальной «российской агрессии».

Однако местные жители смеются над тем, могут ли эти военные остановить Россию в случае нападения, так как эта страна способна отправить в Эстонию 22 батальона – более 650 танков – и войти в Таллин через 60 часов после вторжения.

Сами солдаты называют свое пребывание там «Операция подсадная утка», имея в виду, что будут принесены в жертву России в случае «агрессии», пишет издание.

Также беспокойство в Великобритании вызывает активно вооружающийся Китай, отмечает Daily Mail.

В начале августа министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия угрожает Британии, Европе и многим странам мира.