Азербайджан призвал надавить на Армению для урегулирования конфликта в Карабахе

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая с трибуны Генеральной ассамблеи, призвал мировое сообщество оказать давление на Армению в целях обеспечения «немедленного и безоговорочного» начала урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе в соответствии с резолюциям Совета Безопасности ООН.

По мнению главы МИД Азербайджана, «новое руководство Армении должно понять, что их обещания армянскому народу сделать Армению экономически развитым и процветающим государством невозможно без мира, добрососедских отношений и уважения суверенитета и территориальной целостности своих соседей», передает РИА «Новости».

Мамедъяров призвал мировое сообщество оказать давление на Армению в целях обеспечения «немедленного и безоговорочного» начала урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе в соответствии с резолюциям Совета Безопасности ООН.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условие урегулирования конфликта в Карабахе.