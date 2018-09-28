Москва предложила созвать конференцию по безопасности Персидского залива

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предложил провести конференцию по безопасности в регионе Персидского залива с участием Ирана.

Лавров отметил, что у России есть «концепция продвижения безопасности в Персидском заливе с участием стран Персидского залива, Ирана, Лиги арабских государств, Организации исламского сотрудничества, ООН, Евросоюза, США, России, Китая», передает РИА «Новости».

«Наверное, все-таки, на каком-то этапе необходимо будет, чтобы все заинтересованные стороны садились за стол переговоров», – отметил глава МИД России на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам Генассамблеи ООН.

«Я не думаю, что кто-то всерьез хочет решать проблемы региона путем очередной, причем с совершенно непредсказуемыми последствиями, войны», – добавил Лавров, указав, что попытки сбора единомышленников по критерию их негативного отношения к Ирану не будет добавлять стабильности в регионе.

Напомним, во вторник президент Ирана Хасан Роухани указал на «реальность» перекрытия акватории Персидского залива в случае продолжения попыток ограничить экспорт иранской нефти со стороны Соединенных Штатов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, к чему приведет блокировка Ираном Ормузского пролива.