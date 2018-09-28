В Абхазии отреагировали на заявление премьера Грузии в ООН

Взгляд
28 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 14:19  |  vz.ru
Разделы

Российские фермеры готовы накормить весь азиатский мир

Россия хочет зарабатывать на экспорте аграрной продукции в два с половиной раза большеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
До недавнего времени успехи России на экспортном поле неизменно ассоциировались исключительно с нефтью и газом, а также с военной техникой. Однако сельское хозяйство доказало, что тоже может приносить неплохой доход стране. Еще в 2015 году экспорт АПК в деньгах превысил экспорт военной продукции, что для России стало настоящей сенсацией. Каковы дальнейшие перспективы отрасли? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Индия посмела послать США «куда подальше» и купить у России С-400

Сколько Трамп ни давил на Моди, он, похоже, так и не сумел помешать индийцам купить наши зениткиФото: Alex Brandon/AP/ТАСС
Индийский премьер Нарендра Моди окончательно решился купить российские зенитные комплексы С-400, пишут ведущие индийские издания. Сделка оценивается в 5,5 млрд долларов. США до последнего давили на Индию, пытаясь сорвать контракт, но в итоге Моди, похоже, показал им крупный кукиш. Осталось придумать, как Индия заплатит нам эти самые миллиарды, ведь США могут арестовать любой платеж, если он номинирован в долларах. Подробности...
Перейти а раздел…

Насколько жестко накажут сестер-убийц Хачатурян

18-летняя Ангелина Хачатурян теперь привыкает жить без наручниковФото: Максим Григорьев/ТАСС
«Вопрос, находились ли они в состоянии сильного душевного волнения в момент совершения преступления, вызванного какими-то внешними факторами? Предполагаю, экспертиза указала, что на момент совершения убийства было состояние аффекта», – сказала газете ВЗГЛЯД адвокат Сталина Гуревич, комментируя освобождение сестер Хачатурян. При этом адвокат не ожидает полного оправдания девушек. Подробности...
Перейти а раздел…

Как гибель российского Ил-20 и поставки Сирии С-300 повлияли на общество в Израиле

Последние события в Сирии заставили вспомнить образы времен холодной войныФото: М. Абрамова
Для обычных израильтян тема С-300 не стала животрепещущей. Они и так привыкли жить в режиме наличия угроз. Однако в целом в Израиле были неприятно удивлены реакцией Москвы на инцидент с Ил-20. Жесткий тон Минобороны России льет воду на мельницу местных «кремлепессимистов». Впрочем, и правые, и левые в Израиле видят в России страну-партнера, а не врага, и выступают за сугубо прагматические, а не идеологические отношения. Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

У кого Пушкин – негр, у того Цой – нерусский

Егор Холмогоров, Публицист
Вся эта «черепомерка» вроде бы и ни к чему и нужна только для опровержения встречающейся в интернет-болтовне глупости о «типично азиатской внешности Цоя». Но всё-таки можно ли русским стать или русским можно только родиться? Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Кожемяко – человек, способный на поступок

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Давайте в отношении Кожемяко введем критерий: тот, кто в состоянии семь часов без остановки откапывать в слежавшемся снеге задыхающихся и умирающих людей, осознавая, что и его может засыпать лавина, вот он пусть и критикует этого человека. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Бунт Европы против своего ничтожества

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Решение Берлина, Лондона и Парижа пойти против США в вопросе о ядерной сделке с Ираном стало геостратегической сенсацией. Неизвестно, сколько они на этой позиции продержатся, особенно Соединенное Королевство, но прецедент неспособности «сверхдержавы» обнулить разом всю многостороннюю дипломатию создан. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
    Перейти а раздел…

    Уникальный тягач лишит Лукашенко возможности шантажировать Россию

    Обсуждение: 6 комментариев

    Почему Израиль боится российских С-300

    Шойгу объявил о передаче Сирии ракетных комплексов С-300

      Перейти а раздел…

      Пассажирский самолет скатился в океан в Микронезии

      Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Air Niugini, который совершал посадку в аэропорту штата Чуук Микронезии, не рассчитал размеров взлетно-посадочной полосы и скатился в океан. Воздушное судно остановилось в воде примерно в 150 метрах от аэропорта
      Подробности...

      Путин пострелял из снайперской винтовки

      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
      Подробности...

      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Виктория Скрипаль попала в ДТП

          В Абхазии отреагировали на заявление премьера Грузии в ООН

          28 сентября 2018, 13:47

          Текст: Ольга Никитина

          Версия для печати

          Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове назвал главным заблуждением грузинских властей мнение, прозвучавшее на Генассамблее ООН, о том, что жители Абхазии и Южной Осетии являются для них согражданами.

          «Самое главное заблуждение господина премьер-министра и всех руководителей, которые сегодня есть в Грузии – мы не сограждане. Мы граждане различных государств, соседних государств. Но не одного государства», – сказал Кове РИА «Новости».

          Он отметил, что эта мысль должна дойти до понимания руководства Грузии, и только после этого можно будет строить планы о мирном сосуществовании двух народов, которые проживают в двух соседних государствах.

          При этом Кове усомнился в искренности предложений грузинского премьера о бесплатном лечении в клиниках Грузии для абхазов и осетин и пользовании безвизовым въездом в Евросоюз. «Если грузины хотят, чтобы абхазы и осетины жили хорошо, первое, что они должны сделать – это прекратить политику международной изоляции Абхазии и Южной Осетии», – указал глава МИД Абхазии.

          В настоящее время, по его словам, ни о каких благах речи в принципе не идет. «Это все популизм, который направлен на уши их международных партнеров», – заявил Кове.

          Ранее, выступая в рамках Генассамблеи ООН, премьер Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что будущее страны вместе с Абхазией и Южной Осетией. Он заявил, что обращается с трибуны «к абхазским и осетинским согражданам». При этом Бахтадзе сказал, что жители Южной Осетии и Абхазии должны получать возможность использовать все блага, которые есть у граждан Грузии, а именно образование, медицину и безвизовый режим с Евросоюзом.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           

          Новости дня Южная Осетия отпраздновала 10-летие независимости

          Новости дня Россия обвинила Запад в попытке сорвать нормализацию отношений Москвы и Тбилиси

          Новости дня Власти Грузии пообещали скорое возвращение Абхазии и Южной Осетии

          Новости дня Грэма Филлипса задержали на выставке о войне 2008 года в посольстве Грузии в Лондоне

          Новости дня В Кремле обнародовали признания Госдепа о роли Саакашвили в войне 2008 года

          Новости дня США пообещали Грузии поддержку «территориальной целостности»

          В мире Украина показала свое пренебрежение Грузией

          Политика Россия доказала свою способность принуждать к миру

          Политика «Грузинский урок» создал новую российскую армию

          Политика Нино Бурджанадзе: Саакашвили был одержим идеей победить Россию

          Политика Генерал Хрулев: «Пятидневная война» сегодня закончилась бы за двое суток

          Новости дня МИД назвал главный урок войны 2008 года в Грузии

          Новости дня Уровень делегации Украины на годовщину войны 2008 года в Грузии назвали нонсенсом

          Новости дня В Грузии рассказали об ответе на «агрессию России»

          Новости дня Медведев рассказал, почему остановил шедшие на Тбилиси танки

          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............