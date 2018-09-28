В Абхазии отреагировали на заявление премьера Грузии в ООН

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове назвал главным заблуждением грузинских властей мнение, прозвучавшее на Генассамблее ООН, о том, что жители Абхазии и Южной Осетии являются для них согражданами.

«Самое главное заблуждение господина премьер-министра и всех руководителей, которые сегодня есть в Грузии – мы не сограждане. Мы граждане различных государств, соседних государств. Но не одного государства», – сказал Кове РИА «Новости».

Он отметил, что эта мысль должна дойти до понимания руководства Грузии, и только после этого можно будет строить планы о мирном сосуществовании двух народов, которые проживают в двух соседних государствах.

При этом Кове усомнился в искренности предложений грузинского премьера о бесплатном лечении в клиниках Грузии для абхазов и осетин и пользовании безвизовым въездом в Евросоюз. «Если грузины хотят, чтобы абхазы и осетины жили хорошо, первое, что они должны сделать – это прекратить политику международной изоляции Абхазии и Южной Осетии», – указал глава МИД Абхазии.

В настоящее время, по его словам, ни о каких благах речи в принципе не идет. «Это все популизм, который направлен на уши их международных партнеров», – заявил Кове.

Ранее, выступая в рамках Генассамблеи ООН, премьер Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что будущее страны вместе с Абхазией и Южной Осетией. Он заявил, что обращается с трибуны «к абхазским и осетинским согражданам». При этом Бахтадзе сказал, что жители Южной Осетии и Абхазии должны получать возможность использовать все блага, которые есть у граждан Грузии, а именно образование, медицину и безвизовый режим с Евросоюзом.