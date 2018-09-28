Премьер Грузии в ООН заявил об общем будущем с Абхазией и Южной Осетией

Грузия видит свое будущее только вместе с Абхазией и Южной Осетией, заявил глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Он посетовал на то, что женевские переговоры «не дают результатов», хотя Грузия, по его словам, и хочет вывести отношения из тупика. При этом Тбилиси собирается придерживаться «принципов суверенитета, территориальной целостности, защиты прав человека, уважения принципов международного права».

Бахтадзе обратился к «абхазским и осетинским согражданам», заявив, что «каждое достижение Грузии» – это и их достижение, передает РИА «Новости».

«Мы видим наше будущее только вместе с вами», – заявил он, добавив, что Абхазия и Южная Осетия «должны получать возможность использовать все блага, которые есть у граждан Грузии».

В числе этих «благ» Бахтадзе назвал «образование, медицину, безвизовый режим с Евросоюзом».

Россию он призвал «не препятствовать мирным инициативам» Грузии.

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска атаковали Южную Осетию. Россия защитила ее жителей, среди которых многие уже успели принять российское гражданство. В ходе пятидневной войны погибло более тысячи человек. А 26 августа 2008 Россия признала независимость двух бывших грузинских автономий: Южной Осетии и Абхазии.