Песков сообщил о кратком разговоре Путина с Пашиняном и Додоном

Президент России Владимир Путин на полях саммита СНГ кратко переговорил с премьер-министром Армении Никлом Пашиняном и президентом Молдавии Игорем Додоном, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что Путин не обсуждал с Пашиняном перспективы своего визита в Армению, разговор шел об оперативных, текущих делах, передает ТАСС.

Отмечается, что разговоры состоялись после церемонии подписания документов. На слова Путина премьер Армении покивал головой; российский лидер кивнул в ответ, Пашинян собирался уйти, но, сделав шаг в сторону, вернулся к президенту России, когда тот произнес еще несколько слов, передает РИА «Новости».

Ранее помощник президента Путина Юрий Ушаков сообщил, что обсуждается возможность визита главы государства в Армению, скорее всего, он состоится в 2019 году.

Напомним, в пятницу Путин принимает участие в заседании совета лидеров государств СНГ в Душанбе.