Финляндия сравнила интерес России, Китая и США к Европе

США не проявляют такой заинтересованности в Европе, как Россия и Китай, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте в Институте Брукингса в Вашингтоне.

По его словам, Москва и Пекин хотят «укрепить свое влияние» в Европе, Россия для этого «играет военными мускулами», а Китай действует «более тонко». При этом и Москва, и Пекин «демонстрируют Европе дружеское расположение», а вот со стороны США «такого же уровня заинтересованности» не наблюдается, сказал Ниинисте.

Ниинисте заявил, что Пекин хочет «проложить свой Шелковый путь в Европу», работая с «индивидуальными европейскими странами», Россия же говорит о желании иметь дело с «сильным ЕС», когда пытается восстановить связи, «невзирая на санкции», передает РИА «Новости».

Президент Финляндии подчеркнул, что Россия «учитывает признаки разлада в трансатлантических отношениях». Он призвал США активизировать и укреплять связи с ЕС. По его словам, не в интересах Вашингтона позволить Москве и Пекину «укрепили свои позиции» в Европе.

«Сильная и единая Европа лучше приспособлена для того, чтобы сопротивляться им. Общие конкуренты объединяют нас. То же самое должны делать общие интересы», – сказал Ниинисте, признав при этом большое количество разногласий между ЕС и США.

«Но где США могут найти более надежного партнера, чем Европа?» – заявил он, выразив надежду, что разногласия с США удастся преодолеть.

Ниинисте посетовал на то, что ЕС не принимает участия в решении ключевых международных проблем, этим занимаются Россия, Китай и США.

Напомним, европейское издание EUobserver заявило, что заседание Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке превратилось в демонстрацию сплоченности России, Европейского союза и Китая против Соединенных Штатов.