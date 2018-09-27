Боеприпас взорвался на заводе «Кулон» в Петербурге

На заводе «Кулон» в Санкт-Петербурге произошел взрыв хранившегося рабочим боеприпаса, сообщил источник.

«Один из рабочих хранил у себя фрагмент боеприпаса», – рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Взрыв произошел в Невском районе города, после него пожара не было, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

В результате взрыва пострадали четверо мужчин, сообщили в городском комитете по здравоохранению. Их состояние оценивается как средне-тяжелое и легкое.

В конце августа в результате взрыва на заводе им. Свердлова в Дзержинске в Нижегородской области погибли пять человек.

В июле из-за взрыва газовоздушной смеси на Волжском судоремонтном заводе в Волгоградской области погибли три человека.