На месте взрыва на заводе в Дзержинске найдены тела двух погибших

Тела еще двух погибших найдены на заводе им. Свердлова в Дзержинске в Нижегородской области, где 31 августа произошел взрыв, сообщили в экстренных службах.

Тела были обнаружены в ходе разбора. Таким образом, общее число погибших достигло пять человек, сказал источник ТАСС.

Предположительно, взрыв произошел из-за нарушения правил безопасности при производстве опасных работ.