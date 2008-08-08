Названа причина взрыва на оборонном заводе в Дзержинске

По предварительным данным, причиной взрыва на крупном оборонном заводе имени Я.М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области стало нарушение правил безопасности при производстве опасных работ, сообщили в экстренных службах региона.

«Предварительная причина взрыва – нарушение правил безопасности при производстве работ», – сказал источник РИА «Новости».

При проверках завода с 2015 года неоднократно находили нарушения. Так, в 2015-м было выявлено 30 нарушений, в том числе претензия возникла к отсутствию в зданиях оборудования с системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «СПАРК».

Затем нарушения были выявлены при плановой проверке в мае и внеплановой – в октябре 2016 года.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту взрыва. Следователи прибыли к месту происшествия, они намерены установить все обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших уточняется.

Тем временем представитель Центрального регионального центра МЧС России сообщил, что пожарные остановили распространение огня на оборонном заводе. Представитель ведомства уточнил, что пожар распространился на площадь 100 квадратных метров. Его тушили по повышенному, третьему номеру сложности.

На заводе сообщили, что ЧП случилось в здании, где утилизируют старые мины.

По предварительным данным, при взрыве на заводе погибли три человека, еще столько же госпитализированы. Судьба еще троих остается неизвестной: предположительно, они остаются под завалами. Инцидент произошел в цехе по производству аммонала.

Завод имени Я.М. Свердлова выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.