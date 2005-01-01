Один из основателей группы «Кино» отреагировал на продажу паспорта Цоя

Продажа паспорта и записной книжки Виктора Цоя на аукционе является аморальной, заявил один из основателей группы «Кино» Алексей Рыбин.

«Это совершенно аморальный поступок, отсутствие представления о порядочности и у того, кто продавал, и у тех, кто купил документ, записную книжку и рукопись. Единственное, что можно было сделать с этим паспортом, – передать семье», – цитирует Рыбина РИА «Новости».

Он также отметил, что это неудивительно, так как «порядочность и мораль в современном обществе не в ходу».

Аукционный дом «Литфонд» продал советский паспорт Цоя за 9 млн рублей при стартовой цене в 2,5 млн рублей. Записная книжка с телефонами друзей музыканта ушла с молотка за 3 млн рублей при стартовой цене в 500 тыс. рублей. Рукопись песни «Хочу перемен!» продана за 3,6 млн рублей.

Вещи Цоя выставил на продажу петербуржец, живущий в доме друга музыканта на улице Рубинштейна.

Отец музыканта Роберт Цой, между тем, говорил, что история с продажей паспорта – блеф.