Медведев назвал ответственных за ситуацию в Сирии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал государства, которые несут ответственность за развитие событий в Сирии наряду с руководством республики.

«Ответственность за развитие событий в этом случае должно нести и сирийское правительство и целый ряд других стран, которые так или иначе принимают участие в разрешении этого конфликта», – сказал Медведев, передает РИА «Новости».

По его словам, это не только Россия, а еще и США, Израиль, Турция, Иран, а также целый ряд других стран.

Москва хочет скорейшего разрешения гражданского конфликта, отметил премьер.

«Россия действительно заинтересована в том, чтобы тот гражданский конфликт, который возник в Сирии, был преодолен в максимально короткие сроки. А те проблемы, которые связаны с наличием террористических гнезд и проявлений на территории Сирии, были раз и навсегда разрешены», – добавил Медведев.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп поблагодарил Иран, Россию и Сирию за приостановку активных военных действий в сирийском Идлибе.