Трамп поблагодарил Россию, Иран и Сирию за Идлиб

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Иран, Россию и Сирию за приостановку активных военных действий в сирийском Идлибе.

«Я хочу поблагодарить Иран, Россию и Сирию, которые по моему настоятельному требованию существенно замедлили их атаку на провинцию Идлиб и 3 миллиона живущих там человек, чтобы добраться до 35 тысяч террористов», – сказал Трамп, передает РИА «Новости».

По его словам, мировое сообщество следит за ситуацией.

В пятницу соглашение президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о создание демилитаризованной зоны в Идлибе было официально распространено в ООН.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новой «русско-турецкой границе», которую прочертили в Идлибе лидеры двух стран.