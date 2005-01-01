Кадыров предупредил тех, кто намерен задеть честь ингушей и чеченцев

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что чеченский и ингушский народы – братья, и предупредил тех, кому пришло в голову задеть честь кого-то из их представителей.

Подписанное главами Чечни и Ингушетии соглашение о закреплении границы между республиками Кадыров назвал историческим событием.

«Завершился длившийся более двадцати пяти лет процесс создания двух республик в составе Российской Федерации. Мы с главой Республики Ингушетия Юнус-Беком Евкуровым в присутствии полномочного представителя президента России в СКФО Александра Матовникова подписали документ, определяющий линию административной границы на всем ее протяжении. До этого момента между двумя субъектами России не было юридически оформленной границы. Это давало поводы для различных политических провокационных спекуляций явным врагам вайнахского народа», – заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, обозначение границы станет новым шагом на пути укрепления дружбы и единства вайнахского народа, «ибо черта проведена между субъектами, а не между чеченским и ингушским народами».

«У меня спрашивали, кто выиграл? Расцениваю подобные вопросы как направленные против единства и сплоченности чеченцев и ингушей. Я все-таки отвечу, и сделаю это с огромной уверенностью в правдивости слов – выиграли чеченцы и ингуши! Не проиграл никто! Я никогда не стал бы добиваться подписания соглашения, ущемляющего интересы одного из наших народов», – подчеркнул Кадыров.

Он отметил, что теперь же открыта дорога и для установления прочных экономических связей, заключения различных соглашений между предприятиями, фирмами, фондами, создания совместных компаний.

«Я ответственно заявляю, что мы едины, сплочены! Мы братья, мы вайнахский народ! Это должен учитывать каждый, кому придет в голову задеть честь, достоинство чеченского или ингушского народа», – подытожил политик.