На Украине придумали искусственное сало

Студенты Сумского аграрного университета разработали искусственное сало на растительном масле и желатине.

«Наше сало – здоровая альтернатива обычному шпику. Кроме этого, искусственное сало мы можем делать с любыми вкусами: обычное соленое, с перцем и другими специями, кислое, сладкое, различной жирности», – цитирует доцента кафедры питания университета Дмитрия Бидюка издание «Сегодня».

По его словам, вкус искусственного продукта не отличается от вкуса сала. При этом он не содержит многих вредных веществ животного происхождения, и его могут употреблять вегетарианцы.

В начале сентября гендиректор украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщал, что бутерброд с салом в стране за последний год подорожал на 42%.