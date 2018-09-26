После слабого роста на старте торгов в среду российский рынок акций перешел к снижению по основным индексам, следует из данных Московской биржи.

По данным на 10.08 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,09% – до 2441,92 пункта, передает РИА «Новости».

Индекс РТС снизился на 0,03% – до 1168,67 пункта.

При этом в начале торгов индекс Мосбиржи рос на 0,07%, индекс РТС – на 0,08%.