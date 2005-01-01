Для фиксации дорожных нарушений в Москве применят военные технологии

Власти Москвы начали тестировать нейронную сеть при фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщил вице-мэр столицы Максим Ликсутов.

«Мы ее только тестируем, нельзя сказать, что она в промышленной эксплуатации. Могу сказать, что мы единственные в мире, кто такие вещи использует в системе фотовидеофиксации, эту систему мы позаимствовали у военных», – сказал Ликсутов в интервью «Коммерсанту».

По его словам, нейронная сеть анализирует информацию обо всех моделях автомобилей и их «маски». К примеру, если кто-то подделал и украл чей-то номер, поставил его на другую машину и проехал под камерой с нарушением, система автоматически определит, что «данная машина не соответствует данному номеру» и даст сигнал полиции, что нужно проверить автомобиль.

Ликсутов уверен, что автомобилисты не пострадают от нововведения, так как система только предупреждает, а не принимает решение.

По его словам, необходимо еще несколько месяцев для принятия решения о внедрении сети, затем будет объявлен конкурс.

«Мы хотим, чтобы несколько компаний-производителей участвовали в работе нейросети. Все изображения будем пропускать через разные системы: у кого быстрее и качественнее распознается, тот получит определенный денежный бонус в рамках контракта. Это нужно, чтобы производители были постоянно заинтересованы в совершенствовании своей системы, соревнуясь друг с другом», – сказал он.