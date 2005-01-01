Для фиксации дорожных нарушений в Москве применят военные технологии

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26 сентября, среда  |  Последнее обновление — 11:04  |  vz.ru
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Что угрожает финансовой системе России

Задолженность россиян растет в разы быстрее уровня зарплат Фото: Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
Пять рисков для отечественного банковского сектора насчитали в рейтинговом агентстве Fitch. Это не только возможность нового обвала нефтяных цен или введения санкций против госбанков со стороны США. Одна из главных проблем в том, что реальные доходы населения не поспевают за кредитными амбициями россиян. Какова вероятность реализации этих рисков и что ждет нас при самом плохом варианте развития событий? Подробности...
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Что изменит С-300 в небе Сирии

Присутствие российских военных в расчетах сирийских ПВО вполне возможноФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Израиль продолжит боевые операции в Сирии, пообещал премьер еврейского государства Нетаньяху. Да, в Тель-Авиве делают оговорку – атаковать будут иранцев, а с Россией усилится координация. Но где гарантия, что комплексы С-300, переданные для защиты Сирии, не станут целью ударов? И не окажутся ли под прицелом израильских истребителей российские офицеры, прикомандированные к расчетам ПВО? Подробности...
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Студенты ведут себя как средневековые крестьяне

«Посвящения в студенты» почти каждый год становятся поводами для сексуальных скандаловФото: кадр из видео
Тюменский скандал с голыми первокурсниками вышел на федеральный уровень: в Госдуме предложили запретить студентам отмечать какие-либо праздники за пределами вузов. Такие предложения возникали и ранее, разумеется, без малейшего эффекта. По большому счету это разговор не о морали. Это разговор о неумении жить в новую технологичную эру. Подробности...
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Почему Европа возвращается к призывной армии

Первой европейской страной, восстановившей призывную армию, стала ЛитваФото: Ints Kalnins/Reuters
Государства Европы постепенно пересматривают свой подход к формированию вооруженных сил. Где-то призыв на военную службу уже восстановлен, где-то только собираются это сделать, как, например, в Германии. Зачастую это объясняется «агрессивным поведением России», но истинные мотивы совсем в другом. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Кто отправит в архив беспринципных и циничных «решал»

Эдуард Биров, журналист
Решальщики, или «решалы» – незаменимые люди во все времена, они были и будут на плаву всегда, но, похоже, из исполнителей они превратились в хозяев жизни. Речь не о прямой коррупции. Все гораздо сложнее. Подробности...
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Лукашенко играет с огнем, поддерживая киевскую хунту

Дмитрий Родионов, политолог
Лукашенко заявляет, что украинцы белорусам братья. Ну ок, они и нам, русским, братья. Но помогать властям Украины и помогать украинцам – это разные вещи. Особенно когда речь идет о помощи в убийстве одних «братьев» другими. Подробности...
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Самоненависть – общая болячка России и Украины

Сергей Худиев, публицист, богослов
Украинская власть совершила длинный ряд «выстрелов себе в ногу». Этот феномен самострела важно рассмотреть, потому что он актуален и для России тоже. И это явление несколько сложнее, чем просто глупость. Подробности...
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      Путин пострелял из снайперской винтовки

      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
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      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
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      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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             26 сентября 2018, 10:28
          Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
          Текст: Анна Инсарова

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          Власти Москвы начали тестировать нейронную сеть при фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщил вице-мэр столицы Максим Ликсутов.

          «Мы ее только тестируем, нельзя сказать, что она в промышленной эксплуатации. Могу сказать, что мы единственные в мире, кто такие вещи использует в системе фотовидеофиксации, эту систему мы позаимствовали у военных», – сказал Ликсутов в интервью «Коммерсанту».

          По его словам, нейронная сеть анализирует информацию обо всех моделях автомобилей и их «маски». К примеру, если кто-то подделал и украл чей-то номер, поставил его на другую машину и проехал под камерой с нарушением, система автоматически определит, что «данная машина не соответствует данному номеру» и даст сигнал полиции, что нужно проверить автомобиль.

          Ликсутов уверен, что автомобилисты не пострадают от нововведения, так как система только предупреждает, а не принимает решение.

          По его словам, необходимо еще несколько месяцев для принятия решения о внедрении сети, затем будет объявлен конкурс.

          «Мы хотим, чтобы несколько компаний-производителей участвовали в работе нейросети. Все изображения будем пропускать через разные системы: у кого быстрее и качественнее распознается, тот получит определенный денежный бонус в рамках контракта. Это нужно, чтобы производители были постоянно заинтересованы в совершенствовании своей системы, соревнуясь друг с другом», – сказал он.


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