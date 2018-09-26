В Общественной палате объяснили единогласное принятие президентских поправок к пенсионным изменениям

«Сейчас законопроект отвечает на все вызовы, которые реально есть в обществе. Поэтому изменилась позиция фракций Госдумы», – сказала газете ВЗГЛЯД Елена Тополева-Солдунова по поводу единогласного принятия Госдумой президентских поправок к законопроекту по изменению пенсионной системы.

Председатель комиссии Общественной палаты по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова считает, что голосование в Госдуме по закону об изменениях в пенсионном законодательстве свидетельствует о большой работе между первым и вторым чтением законопроекта.

«Я была на этих обсуждениях. Изначальные позиции «Справедливой России» и КПРФ были очень жесткие. Мне казалось, что эти позиции непримиримые и что их будет невозможно убедить в том, что надо менять параметры пенсионной системы. Честно говоря, было трудно представить, что все-таки эти изменения произойдут. Сейчас мы видим консолидированную позицию, которая сформировалась в довольно короткий срок», – отметила Тополева-Солдунова.

Она считает, что тут сыграли две вещи. Прежде всего, это общественная дискуссия не только в стенах парламента, но и Общественной палаты, а также в регионах. «Мы неоднократно обсуждали эту тему... Прошла целая череда обсуждений», – отметила она.

Также она отметила обращение по поводу предлагаемых изменений президента России Владимира Путина. «Президент выразился очень ясно. Его предложения во многом отвечали на те больные вопросы, которые поднимались на предыдущих обсуждениях, на то, чем больше всего были обеспокоены наши граждане. В нынешнем виде законопроект сильно отличается от того, что было», – говорит Тополева-Солдунова.

Она подчеркнула, что у страны не было альтернативы, но многие люди очень тяжело воспринимают это. «Это сложный период нашего общества. Но мы, будучи ответственными гражданами, не можем не пройти его. Мы в ответе не только за нашу сегодняшнюю жизнь, мы в ответе за то, что оставим нашим детям и внукам, и какие у них будут пенсии. А они ничего не будут получать, если не пройдем сегодня через эти изменения», – считает Тополева-Солдунова.

По ее словам, нынешний вариант многое сгладил, учел запросы и потребности разных социальных групп, в том числе многодетных семей, малочисленных народов Крайнего Севера, людей предпенсионного возраста.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду депутаты во втором чтении единогласно приняли пакет поправок президента Владимира Путина к пенсионному законодательству, которые устанавливают более мягкие правила выхода на пенсию мужчин и женщин по сравнению с предложениями правительства. Новые возрастные рамки выхода на пенсию для женщин – 60 лет, а не 63. Для мужчин пенсионный возраст устанавливается на уровне 65 лет. «Есть то, что нас объединяет», – прокомментировал Володин результаты голосования.

Также Госдума приняла поправки «Единой России» к законопроекту. Они касаются индексации пенсий, выплаты накопительной пенсии, а также предоставления информации Пенсионным фондом России. На три года (по сравнению с первоначальной редакцией) сокращается стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: с 45 до 42 лет для мужчин и с 40 до 37 для женщин. Накопительная пенсия будет выплачиваться в нынешнем пенсионном возрасте: с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.