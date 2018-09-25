Кабмин обеспечит закупку отечественного оборудования операторами по «закону Яровой»

Правительство России подготовило постановление, которое призвано обеспечить внедрение компаниями в рамках «закона Яровой» отечественного оборудования для хранения данных, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Мантуров сообщил об этом в ходе совещания по вопросам импортозамещения в радиоэлектронике и развития рынка компонентной базы, передает ТАСС.

По его словам, «уже началась поставка таких систем в интересах «Мегафона». Для того, чтобы и другие компании «начали внедрять отечественное оборудование, Минпромторг и Министерство цифрового развития «подготовили проект постановления правительства о внесении изменений в правила хранения информации операторами связи».

Министр добавил, что уже имеются технологические наработки по обеспечению выполнения законодательных требований по переходу операторов связи на российские системы хранения данных. Они разработаны дочерней компанией ГК Ростех, решение сертифицировано ФСБ России.

Ранее сообщалось, что мобильные операторы нашли способ окупить «закон Яровой».