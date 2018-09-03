Мобильные операторы нашли способ окупить «закон Яровой»

Федеральные операторы связи могут предоставлять региональным услуги хранения данных для исполнения «закона Яровой», чтобы окупить хотя бы часть собственных расходов на увеличение хранилищ.

«МегаФон» рассматривает возможность предоставления менее крупным операторам услуг по хранению данных в рамках «закона Яровой». Чтобы оценить спрос, компания рассылает опросник, в котором операторам предлагается указать параметры сетей, включая число абонентов, входящий и исходящий трафик, пиковую нагрузку и прогноз по этим показателям на конец 2019 года, пишет «Коммерсант».

В МТС сообщили, что также рассматривают возможность предоставления услуг по хранению данных для «закона Яровой». Кроме того, предоставлением таких услуг может заняться «Ростелеком» и «Акадо».

Услуга возможна в двух видах: частичный и полный аутсорсинг, пояснил гендиректор производителя решений для операторов связи «Норси-Транс» Сергей Овчинников. В первом случае малым операторам все же придется установить системы по съему и хранению голосового трафика, а хранение контента можно будет предоставить крупным операторам. Стоимость будет рассчитываться в зависимости от параметров сети, но прежде крупным операторам нужно самим выстроить такое решение в соответствии с требованиями властей, которые еще не полностью опубликованы.

При этом источник в одном из производителей СХД полагает, что ежемесячный платеж для небольших операторов за хранение на аутсорсинге может оказаться ниже, чем если бы они внедряли такие решения сами.

В начале августа Минэкономразвития оставило негативный отзыв на проект правил хранения данных клиентов интернет-компаний в рамках исполнения закона Яровой, который еще прошлом году был подготовлен Минкомсвязи.