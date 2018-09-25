Москве пообещали второй дубль «бабьего лета»

К середине октября погода в Москве станет теплой и сухой, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В конце первой декады – середине октября наступит период сухой, солнечной и относительно теплой погоды – «бабье лето». Температура установится на уровне 15 градусов, которые по сравнению с нынешней погодой покажутся счастьем», – сообщил Вильфанд ТАСС.

К этому времени, по его словам, завершится период затяжных дождей.

Он отметил, что Москва «рухнула» в осеннее ненастье, температура опустилась сразу на 15 градусов.

«В конце сентября-начале октября погода существенно не изменится. Температурный фон будет довольно низким, ночью температура на уровне 5 градусов и даже заморозки, днем 10-12 градусов», – сказал он.

Ранее специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец допускал третью волну «бабьего лета» в «прохладном исполнении» в Москве к началу октября.