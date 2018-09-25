МВД Украины усмотрело «латентный сепаратизм» в Одессе

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил о распространении «латентного сепаратизма» в руководстве Одессы.

«Я считаю, что сегодня в Одессе существует латентный сепаратизм в лице городской власти», – цитирует RT Шкиряка со ссылкой на телеканал ICTV.

Он отметил, что такой вид сепаратизма в последнее время распространяется по территории страны, но «Одесса здесь занимает особое место».

В июле Шевченковский районный суд Киева обязал следователей СБУ возбудить уголовное дело о госизмене против мэра Одессы Геннадия Труханова.

В июне депутат Верховной рады Игорь Луценко заявлял, что обратился к главе СНБО Украины Александру Турчинову с просьбой инициировать заседание по ситуации в Одессе, которую Киев теряет «по сценарию Донбасса».