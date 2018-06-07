В Раде заявили о потере Одессы «по сценарию Донбасса»

Депутат Верховной рады Игорь Луценко заявил, что вместе с нардепами из разных фракций обратился к главе СНБО Украины Александру Турчинову с просьбой инициировать заседание по ситуации в Одессе, которую Киев теряет «по сценарию Донбасса».

«Вместе с коллегами из разных фракций обратился к Турчинову. Прошу инициировать заседание СНБО по ситуации в Одессе, где террор против активистов набрал давно не виданные масштабы (неоднократные нападения на Виталия Устименко, Сергея Стерненко и др.)», – написал он в своем Facebook.

Он заявил, что Украина «теряет Одессу».

«Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс, только вместо (бизнесмена Рината) Ахметова и (экс-президента Виктора) Януковича там (бизнесмен Владимир) Галантерник и (мэр Одессы Геннадий) Труханов», – заключил Луценко.

Отметим, что упомянутый Луценко Сергей Стерненко – это бывший лидер одесской ячейки «Правого сектора*», который 25 мая зарезал человека. Он утверждает, что сделал это в порядке самообороны.