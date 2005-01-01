Орбакайте решила переехать в США

Российская певица Кристина Орбакайте намерена переехать в США на постоянное место жительства. По словам источника, это связано со спадом ее востребованности в России и желанием чаще находиться с семьей.

Орбакайте переезжает в США с семьей и уже успела найти подготовительный класс для дочери. Кроме того, у певицы в США есть недвижимость, сообщает портал Starhit со ссылкой на источник из окружения Орбакайте.

«В Штаты Кристина улетела пару недель назад, пропустила при этом пятый день рождения двойняшек Лизы и Гарри. Недавно в Нью-Йорке же прошли и съемки нового клипа артистки», – отмечает источник, добавив, что супруг Орбакайте неоднократно предлагал ей переехать.

47-летняя Кристина Орбакайте родила троих детей: Никиту Преснякова, Дени Байсарова и Клавдию Земцову.

Ранее блогеры осудили песню Орбакайте из-за ассоциации с трагедией в Кемерово.

Напомним, газета ВЗГЛЯД разбиралась, являются ли предателями покидающие Россию.