Являются ли предателями покидающие Россию

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6 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 21:11  |  vz.ru
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Придумана особая схема для спасения рубля

К концу сентября рубль может укрепиться до 66 по отношению к долларуФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Стало известно о масштабных мерах, которые намерен предпринять Центробанк для противодействия падению курса рубля. Речь идет в первую очередь о рекордных закупках иностранной валюты, причем по особой, ранее не применявшейся схеме. Это не только поможет рублю укрепиться, но и позволит решить некоторые задачи, важные для бюджета. Подробности...
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Оппозиция объявила Навального новым попом Гапоном

Навальный повторяет ходы попа Гапона, обманывая сторонников и зазывая их на якобы согласованный митингФото: Дмитрий Серебряков/ТАСС,wikipedia.org
Либеральные журналисты и политики объявили о своем недоверии к акции протеста, назначенной Алексеем Навальным на единый день голосования. Очередной конфликт между оппозиционерами откалывает от Навального активистов с разных флангов – от системных либералов до радикальных оппозиционеров. Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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Почему в Швеции решили бороться с «Северным потоком – 2»

Шведы хотят подложить свинью соседней Германии, у чьих берегов уже вовсю прокладывают трубы для «Потока»Фото: Stefan Sauer/DPA/Global Look Press
Антироссийское лобби в парламенте Швеции решило отметить старт нового политического сезона попыткой реванша в борьбе против «Северного потока – 2». Кабинет министров дал добро на проект еще три месяца назад, однако теперь представители всех партий требуют отменить это решение. Члены парламента даже назвали юридический способ, как заблокировать проект газопровода. Что заставило шведов резко поменять позицию и каковы их шансы на успех? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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«Дело феминистки Калугиной» – признак тектонических изменений, переживаемых Россией

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Российское государство активно вторгается в сферы общественной и личной жизни, которыми ранее вообще не интересовалось. И вторжение это носит не формальный, а реальный характер. Оно буквально ломает вековые стереотипы. Подробности...
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Всё было сделано так, чтобы вновь ткнуть пальцем в Россию

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД
Фотографии явно появились не вчера. И следовало бы сразу передать их Следственному Комитету России по дипломатическим каналам. Тогда российская сторона могла бы подтвердить или опровергнуть хотя бы гражданство этих людей. Но нет! Подробности...
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Наглость против позорища. Кто кого сборет?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Коллеги тут же вписались в теоретические разборы, цепенея от степени своей осведомленности в работе разведок мира. Они готовы объяснять откровенный бред в деле Скрипалей в пользу Всемогущей Британской Разведки. Но это пусть остается на их совести, которая давным-давно была продана Гусинскому с Березовским, а новой с тех пор так и не куплено. Подробности...
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

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        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          Являются ли предателями покидающие Россию

          Юлия Самойлова не собирается никуда уезжать из России   6 сентября 2018, 20:35
          Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
          Текст: Петр Акопов

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          Реакция на провокационное заявление певицы Юлии Самойловой о намерении уехать из России интересна сама по себе. Многие искренне возмутились желанием певицы эмигрировать – которого, как потом выяснилось, на самом деле и не было. В любом случае – как мы должны относиться к знаменитостям, которые решают покинуть Россию?

          «Я готова эмигрировать из России в Европу» – заявила в своем видеообращении певица Юлия Самойлова, приложив к нему еще и фото из аэропорта. После чего в соцсетях поднялась буря. Одни ругали артистку за предательство Родины, советуя ей не возвращаться обратно, если у нее не сложится жизнь за границей, другие в ответ требовали прекратить «травлю», упрекая оппонентов в черствости и непонимании того, что «это ее право» и вообще, дескать, «у нас плохо жить инвалидам».

          Но через несколько часов выяснилось, что представлявшая Россию на конкурсе «Евровидение» певица в инвалидной коляске никуда уезжать не собирается. Она сама рассказала, зачем все это устроила:

          «Я готова эмигрировать из России в Европу» – это слова одной отважной матери, чей ребенок тоже прикован к инвалидному креслу. Последнее время я получаю все больше таких писем. Корень проблемы не в нашей стране, а в материнской любви. В нашей стране невозможно получить нужные лекарства, их попросту нет. Семьи готовы все бросить и улететь».

          Под своим новым обращением Самойлова также разместила сообщение с призывом помочь девочке со сложным диагнозом.

          Понятны двигавшие ей мотивы – но все же такая форма привлечения внимания к проблеме рискованна. Зато вызванный ею скандал позволил обратить внимание на совершенно другую, никак не связанную с инвалидами тему –

          отношение к уезжающим за границу звездам.

          За последнее время было несколько историй о том, как эмиграция народных любимцев вызывала осуждение общества. Самыми яркими были истории с актером Алексеем Серебряковым и фигуристкой Евгенией Медведевой.

          Впрочем, если разобраться, то в истории с Серебряковым людей возмущал не факт его переезда в Канаду (куда артист уехал с семьей еще в 2012 году), а то, что он сказал в одном из интервью уже в 2018 году. Тогда актер, продолжающий и после переезда сниматься во множестве российских фильмов, заявил, что «национальная идея россиян – сила, наглость и хамство». Вот тут народ и возмутился. А когда узнали, что Серебряков еще и живет в Канаде, то людской гнев только усилился: «Уехал – и хает свою Родину, продолжая зарабатывать на русской аудитории».

          Да и в случае с переездом фигуристки Евгении Морозовой к новому тренеру в Торонто все не просто – тут вообще не шла речь об эмиграции, а лишь о переезде на время тренировки. Однако общественное мнение восприняло это в основном негативно. Происходящее было в основном расценено если не как предательство Родины, то как минимум как непатриотичное поведение. Дело в том, что спортсмены действительно порой не просто уезжают за границу тренироваться, но и меняют гражданство, чтобы потом выступать за другую страну – и в том случае, если этот спортсмен до этого успешно выступал на мировых первенствах под российским флагом, это воспринимается как «измена флагу».

          Справедлива ли такая реакция? Космополитичные либералы считают, что где хорошо, там и Родина – но для русского человека это точно не так. Поэтому, когда люди смотрят на тех, кто был их кумиром или просто звездой, они ждут от них такого же, естественного патриотизма. Они готовы сделать скидку обычному человеку, который как бы никого, кроме себя, не представляет, но более требовательны к тем, кто так или иначе «символизирует страну».

          Понятно, что у многих из них находятся «смягчающие обстоятельства» или «разумные объяснения» – то же здоровье близких или желание реализоваться как спортсмену, как это было, например, у наших биатлонисток, уезжавших в Словакию. Но все равно, даже понимая все это, русское общественное мнение не может с чистой совестью поддержать их. При этом абсолютное большинство наших людей не будет ругать уехавших просто за факт эмиграции – но такие звезды перестанут быть для них тем, чем были.

          Да, они перестанут быть соотечественниками – просто вследствие собственного выбора и отъезда из России. Так что реакция людей понятна. Если человек не хочет жить с нами, значит, он отделяет себя от нас, от народа, от Родины, от предков. Его не нужно осуждать, но к нему нельзя и относиться по-прежнему.

          Неприязнь или даже открытое осуждение звезды-эмигранты вызывают только в одном случае. Если, уехав, они начинают учить жизни своих бывших соотечественников или даже оскорблять и обзывать русских и Россию. Вот тут уже возникает естественное народное возмущение – впрочем, оно касается только тех, кого до отъезда по-настоящему любили и чья эмиграция вызвала искреннее удивление. И подобные случаи, слава Богу, крайне редки.


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