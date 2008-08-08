Являются ли предателями покидающие Россию

Реакция на провокационное заявление певицы Юлии Самойловой о намерении уехать из России интересна сама по себе. Многие искренне возмутились желанием певицы эмигрировать – которого, как потом выяснилось, на самом деле и не было. В любом случае – как мы должны относиться к знаменитостям, которые решают покинуть Россию?

«Я готова эмигрировать из России в Европу» – заявила в своем видеообращении певица Юлия Самойлова, приложив к нему еще и фото из аэропорта. После чего в соцсетях поднялась буря. Одни ругали артистку за предательство Родины, советуя ей не возвращаться обратно, если у нее не сложится жизнь за границей, другие в ответ требовали прекратить «травлю», упрекая оппонентов в черствости и непонимании того, что «это ее право» и вообще, дескать, «у нас плохо жить инвалидам».

Но через несколько часов выяснилось, что представлявшая Россию на конкурсе «Евровидение» певица в инвалидной коляске никуда уезжать не собирается. Она сама рассказала, зачем все это устроила:

«Я готова эмигрировать из России в Европу» – это слова одной отважной матери, чей ребенок тоже прикован к инвалидному креслу. Последнее время я получаю все больше таких писем. Корень проблемы не в нашей стране, а в материнской любви. В нашей стране невозможно получить нужные лекарства, их попросту нет. Семьи готовы все бросить и улететь».

Под своим новым обращением Самойлова также разместила сообщение с призывом помочь девочке со сложным диагнозом.

Понятны двигавшие ей мотивы – но все же такая форма привлечения внимания к проблеме рискованна. Зато вызванный ею скандал позволил обратить внимание на совершенно другую, никак не связанную с инвалидами тему –

отношение к уезжающим за границу звездам.

За последнее время было несколько историй о том, как эмиграция народных любимцев вызывала осуждение общества. Самыми яркими были истории с актером Алексеем Серебряковым и фигуристкой Евгенией Медведевой.

Впрочем, если разобраться, то в истории с Серебряковым людей возмущал не факт его переезда в Канаду (куда артист уехал с семьей еще в 2012 году), а то, что он сказал в одном из интервью уже в 2018 году. Тогда актер, продолжающий и после переезда сниматься во множестве российских фильмов, заявил, что «национальная идея россиян – сила, наглость и хамство». Вот тут народ и возмутился. А когда узнали, что Серебряков еще и живет в Канаде, то людской гнев только усилился: «Уехал – и хает свою Родину, продолжая зарабатывать на русской аудитории».

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Да и в случае с переездом фигуристки Евгении Морозовой к новому тренеру в Торонто все не просто – тут вообще не шла речь об эмиграции, а лишь о переезде на время тренировки. Однако общественное мнение восприняло это в основном негативно. Происходящее было в основном расценено если не как предательство Родины, то как минимум как непатриотичное поведение. Дело в том, что спортсмены действительно порой не просто уезжают за границу тренироваться, но и меняют гражданство, чтобы потом выступать за другую страну – и в том случае, если этот спортсмен до этого успешно выступал на мировых первенствах под российским флагом, это воспринимается как «измена флагу».

Справедлива ли такая реакция? Космополитичные либералы считают, что где хорошо, там и Родина – но для русского человека это точно не так. Поэтому, когда люди смотрят на тех, кто был их кумиром или просто звездой, они ждут от них такого же, естественного патриотизма. Они готовы сделать скидку обычному человеку, который как бы никого, кроме себя, не представляет, но более требовательны к тем, кто так или иначе «символизирует страну».

Понятно, что у многих из них находятся «смягчающие обстоятельства» или «разумные объяснения» – то же здоровье близких или желание реализоваться как спортсмену, как это было, например, у наших биатлонисток, уезжавших в Словакию. Но все равно, даже понимая все это, русское общественное мнение не может с чистой совестью поддержать их. При этом абсолютное большинство наших людей не будет ругать уехавших просто за факт эмиграции – но такие звезды перестанут быть для них тем, чем были.

Да, они перестанут быть соотечественниками – просто вследствие собственного выбора и отъезда из России. Так что реакция людей понятна. Если человек не хочет жить с нами, значит, он отделяет себя от нас, от народа, от Родины, от предков. Его не нужно осуждать, но к нему нельзя и относиться по-прежнему.

Неприязнь или даже открытое осуждение звезды-эмигранты вызывают только в одном случае. Если, уехав, они начинают учить жизни своих бывших соотечественников или даже оскорблять и обзывать русских и Россию. Вот тут уже возникает естественное народное возмущение – впрочем, оно касается только тех, кого до отъезда по-настоящему любили и чья эмиграция вызвала искреннее удивление. И подобные случаи, слава Богу, крайне редки.