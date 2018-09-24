Доллар и евро снизились на открытии торгов

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже в понедельник, 24 сентября, уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек – до 66,35 рубля.

Евро снизился на 7 копеек, достигнув отметки в 78 рублей, передает ТАСС.