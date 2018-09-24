Мексика и Колумбия ответили на обвинения в причастности к покушению на Мадуро

Министерства иностранных дел Мексики и Колумбии отреагировали на утверждения Венесуэлы о возможной причастности к неудавшемуся покушению на президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

МИД Мексики категорически отверг необоснованные обвинения министра связи и информации Боливарианской Республики по поводу участия находящихся в Каракасе дипломатов в предполагаемом покушении на Мадуро, передает ТАСС.

В МИД Мексики подчеркнули, что правительство этой страны и ее дипломаты всегда действуют, «полностью соблюдая международное право».

С аналогичным по смыслу заявлением выступил МИД Колумбии, добавив, что в условиях венесуэльского кризиса «посольство Колумбии и 15 консульств, аккредитованных в братской стране, не имеют другого интереса, кроме как работать над координацией помощи и защиты своих граждан, поэтому в заявлениях министра Родригеса нет никакого основания».

В колумбийском МИД также выразили озабоченность в связи с последствиями, которые могут иметь заявления Каракаса для безопасности дипломатического и консульского персонала Колумбии, аккредитованного в Венесуэле.

Ранее министр информации и связи Боливарианской Республики Хорхе Родригес потребовал объяснений от дипломатов из Колумбии, Мексики и Чили в связи с их возможной причастностью к неудавшемуся покушению на президента Венесуэлы.