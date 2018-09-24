В причастности к покушению на Мадуро заподозрили иностранных дипломатов

Министр информации и связи Боливарианской Республики Хорхе Родригес потребовал объяснений от дипломатов из Колумбии, Мексики и Чили в связи с их возможной причастностью к неудавшемуся покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

По словам венесуэльского министра, посольства Колумбии, Чили и Мексики должны дать пояснения по поводу возможного оказания помощи террористам, устроившим неудавшееся покушение на президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, передает ТАСС.

Родригес потребовал от иностранных дипломатических представительств назвать имена своих сотрудников, которые якобы должны были помочь бежать из Венесуэлы одному из участников покушения, по кличке Морфей. Венесуэльские силовики задержали Морфея, настоящее имя которого Хенриберт Эммануэль Ривас, 22 сентября.

Напомним, в начале августа официальный Каракас и лично Мадуро обвинили Соединенные Штаты и Колумбию в причастности к покушению на президента Венесуэлы с помощью нескольких летательных аппаратов со взрывчаткой. Богота и Вашингтон не признали своей причастности к инциденту.