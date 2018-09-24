Вашингтон собрался развернуть против Пекина масштабную кампанию

Американский портал Axios утверждает, что Соединенные Штаты в ближайшие несколько недель намерены развернуть против Китая крупную кампанию «в масштабах всей администрации».

По сведениям источников портала в американском правительстве, по инициативе аппарата национальной безопасности США с обвинениями в адрес Пекина выступят Белый дом, министерства финансов, торговли и обороны Соединенных Штатов, передает ТАСС.

Американские власти собираются обнародовать новую информацию о враждебных действиях Китая против государственного и частного секторов США и предпринять в связи с этим меры.

Кроме того, администрация США, как ожидается, обвинит Пекин в «злонамеренных действиях» в киберпространстве, вмешательстве в американские выборы и краже объектов интеллектуальной собственности.

По имеющимся у портала данным, Белый дом «располагает тоннами данных» в поддержку своих обвинений.

Неназванный источник портала в Белом доме, комментируя эту информацию, пообещал, что в американской администрации не позволят быть раздражителем только России, подчеркнув, что таковыми будут и Россия, и Китай. Более того, источник утверждает, что этот шаг одобрил лично президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Накануне госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Трамп готов усиливать давление на Китай до тех пор, пока не достигнет желаемого результата.