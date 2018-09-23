Во Владимирской области проверяют 70 жалоб о нарушениях на выборах

На момент окончания голосования на выборах губернатора Владимирской области Национальный общественный мониторинг (НОМ) получил более 70 сообщений о нарушениях, сообщил федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев.

Он уточнил, что на момент окончания голосования по Владимирской области поступило 73 обращения, три из них оказались фейком, остальные 70 проверяются, передает РИА «Новости».

Напомним, после обработки 0,1% бюллетеней во втором туре выборов главы Владимирской области лидирует действующий губернатор региона Светлана Орлова с результатом 52,13% голосов.

Уже за два часа до закрытия участков явка превысила итоговые показатели первого тура.