Явка избирателей на выборах во Владимирской области превысила 33%

К 18.00 мск явка избирателей во втором туре выборов губернатора Владимирской области превысила итоговые показатели первого тура, составив 33,28%, сообщает избирком области.

«Во Владимирской области проголосовало 377 тыс. 212 избирателей или 33,28%», – передает ТАСС сообщение избиркома.

В первом туре по состоянию на 18.00 явка составила 28,88%, общий итог по явке составил 32,96% избирателей.

В воскресенье проходит голосование во втором туре выборов губернатора Владимирской области. На пост главы региона претендуют действующий губернатор Светлана Орлова и депутат заксобрания области от ЛДПР Владимир Сипягин.