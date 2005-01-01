Подсчитаны первые голоса на выборах губернатора Владимирской области

Действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова лидирует во втором туре выборов главы региона с результатом 52,13% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 0,1% бюллетеней.

У кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина 42,76%, передает РИА «Новости».

В воскресенье состоялся второй тур выборов во Владимирской области. Явка превысила итоговые показатели первого тура уже за два часа до закрытия участков.